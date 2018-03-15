蒂勒森发表告别声明，不提特朗普-称将在月底正式离职，“回归私人生活，做一名普通公民”

刘曦（新华社专特稿）

身处美国国务院，遭遇总统唐纳德·特朗普解除职务的美国国务卿雷克斯·蒂勒森13日说：“我要回归私人生活，做一名普通公民。”

特朗普“想要改变”

蒂勒森当天下午发表告别声明，全程表情严肃。

按照他的说法，他午后接到“美国总统从专机‘空军一号’打来的电话，也与白宫办公厅主任约翰·凯利通了话”。

此时，特朗普通过社交媒体宣布解除蒂勒森职务已过去几个小时。

美联社援引白宫官员的话报道，凯利在电话中告诉蒂勒森，特朗普“想要改变，他需要离职”。

蒂勒森说，他将在月底正式离职，“回归私人生活”。

“我将把国务卿所有职责交给常务副国务卿（约翰·沙利文）。我作为国务卿的使命将在3月31日午夜正式结束。从现在起，我将处理一些与离职相关的行政事宜，与继任者（现任中央情报局局长）迈克·蓬佩奥平稳有序过渡。”

蒂勒森13日清晨结束非洲访问返回华盛顿。路透社报道，他此行的主要目的是为特朗普先前针对非洲国家的争议言论“收拾烂摊子”。

细数就职14个月来成就

蒂勒森在8分钟声明中细数就职14个月以来的成就。

“我们对朝鲜极限施压，取得几乎超过所有人预期的进展，”他说，“我们开始采取措施，不仅扩大制裁范围，而且提高制裁效率。”

蒂勒森谈到促使叙利亚境内停火的进展，同时表示，要实现和平稳定，在叙利亚和伊拉克等国家和地区仍需更多努力。全球需要在更广范围内打击极端组织“伊斯兰国”。

他不忘警告：“在回应俄罗斯政府令人不安的行为和行动方面，仍有许多工作需要做”。“俄罗斯必须小心评估，如何行事才最合乎俄罗斯人民利益和更广泛的世界利益。如果继续像现在这样，他们可能遭遇更大孤立，对任何人都不好。”

与特朗普关系有些紧张

美联社报道，特朗普与蒂勒森的关系一直有些紧张。

去年11月出访期间，身处国外，特朗普与随行人员一同吃午餐。东道国提供的几盘沙拉品相不佳，不能引发食欲，无人品尝。特朗普首先“试吃”，然后对蒂勒森说：“雷克斯，吃沙拉。”但蒂勒森并未理睬，而是说自己更喜欢奶酪汉堡。

《纽约时报》援引消息人士的话报道，蒂勒森在一些会议中的肢体语言曾经惹恼特朗普。当蒂勒森对特朗普的决定不满时，他会“翻白眼”或者显得无精打采。

13日告别声明中，蒂勒森对国务院同事、外交人员和美国民众表达感谢。他鼓励自己的政策团队继续留任。

然而，听众和媒体记者发现，除开头提到“美国总统”，蒂勒森全程再没提及特朗普。

说完“愿上帝保佑美国人民”结语，蒂勒森挥挥手，转身离开……