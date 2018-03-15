科学家霍金去世：一颗星星刚刚灭了-享年76岁　中国外交部表示哀悼和惋惜：“科学斗士”将被永远铭记

晨报记者 徐惠芬 综合报道

3月14日，圆周率日，也是爱因斯坦的诞辰日，著名科学家斯蒂芬·霍金在这一天过世。

“一颗星星刚刚灭了。”英国《每日电讯报》、美国《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网等知名媒体在第一时间发文悼念这位物理学家的过世。

英国首相特雷莎·梅称，霍金是他那一代最伟大的科学家之一，他的勇气、幽默和充分利用生活的决心，激励着他人。

在剑桥家中平静过世

当地时间14日，霍金在剑桥家中平静过世，享年76岁。

1963年，霍金就被诊断患有肌肉萎缩性侧索硬化症，当时医生盖棺定论，认为他活不过2年，但结果是，霍金又活了55年。

霍金的三个孩子露西、罗伯特与蒂姆当日发表声明，证实了父亲去世的消息，称：“我们深爱的父亲今天过世了，我们无比伤心。”

霍金一共有三个子女,都是与他的第一任妻子简所生。三人发表的声明称，“他是一个伟大的科学家，一个非凡的人，他工作和成就的影响将会持续多年。”

声明还称，霍金的“勇气和坚持”、“杰出和幽默”激励了全世界很多人。

“他曾经说过，如果这个宇宙不是你深爱的人的家园，那么，宇宙也不再是宇宙。我们将永远怀念他。”

剑桥大学：他激励无数人

霍金的家离他生前执教的剑桥大学不远，也正是在这所大学，霍金提出了许多开创性的理论，让他跻身当代最伟大物理学家之列。

当日，剑桥大学制作了两幅悼念霍金过世的海报挂在官网，一幅写着“仰望星空，不要只看脚下”，另一幅写着“他激励着无数人，他将被深深怀念”。

剑桥大学在霍金逝世的新闻稿中称，霍金在剑桥大学的朋友和同事都向其致敬，并提到去年学校开了个会，庆贺霍金75岁生日。当时，霍金表示，“活着并能够投身于理论物理，对我来说，是光荣。在过去的50年中，我们对宇宙的理解发生了很大的变化。如果说，我也为之作了点贡献的话，我深感荣幸。

剑桥大学还发了一段2012年霍金演讲录音以缅怀霍金，视频中霍金提醒大家保持好奇心，仰望星空，了解宇宙的奥秘。

消息占据各大媒体头条位置

这位知名物理学家过世的消息被证实后，立刻占据了全球各大媒体的头条位置。

美国有线电视新闻网发文称，霍金是当今最伟大的科学家之一，同时也是宇宙学家、天文学家、数学家以及作家。他所写的《时间简史》至今已卖出1000多万本，是史上最畅销的科学书籍。

文章还提到，虽然霍金是英国公民，但2009年，他还是被当时的奥巴马总统授予美国平民最高荣誉奖章——总统自由勋章。

英国《卫报》称，霍金是科学界最闪亮的明星，他的洞见使得现代宇宙学得以成形，也激励了全球无数读者。

美国广播公司称，霍金在有生之年，成为了科学界最受认可的人之一，与爱因斯坦的地位不相上下。

英国《每日邮报》也称，霍金是自爱因斯坦以后，科学界最大的明星。

霍金生前曾三次来华

霍金曾三次来华。中国外交部14日也对霍金的离世表示哀悼和惋惜，称他是一位“科学斗士”。

中国外交部发言人陆慷称，霍金先生是一位杰出的科学家，也是一位与疾病顽强斗争的科学斗士，为科学为人类作出了巨大贡献。

陆慷说：“霍金先生生前曾三次来华，中国领导人曾会见他，中国科学家和科学爱好者们也同他进行过愉快的交流。”

陆慷提到，霍金先生关心中国的发展建设，对中国的科技进步作出了很高的评价。“他也十分喜爱中国文化，曾十分坚持，并最终在助手的帮助下实现了登上长城的愿望。”

陆慷表示：“我们对霍金先生不幸去世表示哀悼和惋惜，向他的家属表示慰问。霍金先生和他作出的贡献将被永远铭记。”