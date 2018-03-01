新华社北京３月１４日电 题：凝聚起同心筑梦新时代的磅礴力量——全国政协十三届一次会议巡礼

新华社记者张旭东、熊争艳、林晖、史竞男

京华涌春潮，盛会聚伟力。全国政协十三届一次会议将于3月15日在北京闭幕。

新时代的坐标上，今年政协大会万众瞩目——10多天里，来自34个界别的2100多名全国政协委员齐聚北京，议政建言，共商国是。全国政协领导人员实现新老交替，对政协章程进行审议修改，人民政协事业站上了新的历史起点。

不忘初心见证历史辉煌，携手前进共襄复兴伟业。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度这一“伟大政治创造”，正在新时代中国特色社会主义新征程上迸发出更加蓬勃的生机。

制度优势更加彰显：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，在新时代焕发出更大活力

“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。”

4日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届一次会议民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员时发表重要讲话，深刻阐述了“新型政党制度”这一伟大政治创造的丰富内涵。

厚植中华文明优秀传统，焕发制度创新磅礴力量。

这是对中国特色社会主义政治发展道路的自信宣示——

放眼全球，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，铭刻着鲜明的“中国特色”“中国智慧”。

“总书记用三个‘新’充分阐述新型政党制度优越性，深刻论述了新型政党制度相对于旧式政党制度、西方政党制度的新之所在、特点所在、优势所在。”湖南省政协主席李微微委员说，新型政党制度在中国大地开枝散叶、蓬勃生长，呈现出旺盛的生命力，走出了中国政治文明独特的发展道路。

来自农工党的蒋和生委员说：“党的十八大以来，协商民主实效性大大提高，像双周协商座谈会这样的创新层出不穷，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度开辟了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面。”

上海大学副校长汪小帆委员说，近年来，人民政协取得的辉煌成就进一步彰显了新型政党制度的优越性。这是把马克思主义政党理论与中国实际有机结合的伟大创造，是对人类政治文明的重大贡献。

这是对不断推进社会主义协商民主的殷切期盼——

“坚持中国共产党的领导，不是不要民主了，而是要形成更广泛、更有效的民主”；

“各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当，共同把中国的事情办好”；

“完善政党协商制度决不是搞花架子，要做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物”……

习近平总书记的重要讲话高瞻远瞩、内涵深刻，指明了社会主义协商民主的发展方向。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央加强对人民政协工作的全面领导。习近平总书记多次发表重要讲话，提出一系列新思想新论断新要求，科学回答了人民政协事业发展的重大理论和实践问题。

“在中国社会主义制度下，有事好商量，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。”习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立６５周年大会上发表的重要讲话闪耀着真理的光芒。

5年多来，社会主义协商民主不断推进，多党合作和政治协商水平不断提高，基本政治制度焕发出更加强大的生命力。

历史，总是在辉映时代中开启新的篇章。

６日，人民大会堂金色大厅。新一届民主党派中央和全国工商联领导人集体亮相。

——“始终同中国共产党同心同德、共经风雨、共谋发展、共创辉煌”；

——“在革命时期共克时艰，在建设时期共担风雨，在改革开放时期共襄伟业”；

——“同中国共产党紧密合作过程中为执政党出主意、想办法，为人民做好事、做实事”；

……

真挚的话语，炽热的情感，表达着民主党派与中国共产党“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的坚定决心。

回望７０年前，中共中央发布“五一口号”，号召“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议”，正是这些民主党派积极响应中共号召，由此拉开了协商建国序幕。

人民政协自此作为各党派、各人民团体、各界代表人物参政议政的重要场所，作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，在建设新中国、探索改革路、实现中国梦的伟大实践中，始终与共和国共奋进。

在改革中发展，在发展中创新。人民政协在继承优秀传统的基础上，不断适应新形势，创造新经验。

３月８日，政协大会召开第二次全体会议，一份厚达60多页的中国人民政治协商会议章程修正案（草案），发到委员们的手中。

翻开草案，中国人民政治协商会议“是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式”“是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排”等重要新增表述清晰可见。

适时修改政协章程，这是加强我国社会主义民主政治建设的一件大事。

“政协章程修改充分吸纳了中共十八大以来以习近平同志为核心的中共中央关于人民政协工作的重要决策部署，吸收了人民政协理论创新、实践创新、制度创新的成果，有利于推进人民政协自身建设和工作制度化规范化程序化建设。”天津大学副校长张凤宝委员说。

委员们表示，此次政协章程修改注重同党章修改、宪法修改相衔接、统一，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度丰富了新的时代内涵，必将焕发出更加蓬勃的生机活力。

民主舞台更加广阔：把握时代脉搏，突出问题导向，政协委员聚焦中心任务，将协商民主贯穿履行职能全过程

百米通道上，快门声此起彼伏，记录下“中国式民主”的铿锵步伐——

“新时代是奋斗者的时代！”

3日14时许，人民大会堂中央大厅。中国首位飞天航天员杨利伟委员，第一个在“委员通道”面对中外记者。

首次开设的“委员通道”，是今年盛会的又一次创新开放之举。匈牙利《世界中国》杂志记者纳吉麟评价道，这如同一个窗口，展现了中国民主政治前进的步伐。

建设科技强国，关注特殊群体，建立和谐医患关系，让中国的孩子不出国门也能念世界一流大学……在已举办的两场“委员通道”上，已有23位委员通过这一“窗口”回应人民对美好生活的新期盼。

聚光灯下，一次次热烈的掌声，标注了“中国式民主”的高光时刻——

“中共十九大描绘了中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，我国经济从2018年到2050年还要跑一个高质量发展的‘马拉松’”；

“深化‘四风’整治，对形式主义和官僚主义来一场深入革命，向文山会海持续‘亮剑’”……

8日上午和10日下午，两场政协大会发言，27位委员相继亮相，围绕经济政治社会文化等不同领域，出实招、献良策。

从推动经济高质量发展到加强作风建设，从提高就业水平到推动脱贫攻坚，从深化司法体制改革到乡风文明建设……坦诚务实、实事求是的议政建言，折射出协商民主的生动实践。

翻开新一届全国政协委员名录，2158名委员汇聚了各族各界各党派各团体的代表。其中，非中共委员1299名，占60.2%；56个民族都有人选进入全国政协。

政协常委会工作报告、提案工作报告，政府工作报告、计划报告、预算报告、宪法修正案草案、政协章程修正案草案、“两高”工作报告、监察法草案、国务院机构改革方案……根据大会安排，委员们围绕一系列报告、法案进行讨论或审议，充分发表意见和建议，贡献智慧和力量。截至14日晚，共举行全体会议4次、分组会议14次，列席全国人大全体会议2次。

“千篇著述诚难得，一字知音不易求。”习近平总书记曾指出，要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

一场场讨论，一条条建议，真知灼见奔涌而出，共识汇聚而成——

“将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，反映了全国各族人民共同意愿，有利于巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想政治基础。”内蒙古自治区副主席李秉荣委员说。

“制定监察法有利于进一步加强反腐败工作，推动中国的反腐败斗争向纵深发展。”德勤中国副首席执行官蒋颖委员说。

“这次国务院机构改革是适应新时代我国社会主要矛盾变化的切实之举，优化了国务院机构设置和职能配置，理顺了职责关系。”上海中医药大学附属曙光医院主任医生蒋健委员说。

……

商以求同，协以成事。

会议期间，委员们紧紧围绕决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利踊跃建言献策，瞄准抓重点、补短板、强弱项，聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战，提出真知灼见，为中共中央决策提出参考。

把握时代脉搏，突出问题导向。会议共收到委员大会发言433篇、提案5360件、反映社情民意信息128篇，许多意见建议得到中央领导同志和有关部门的高度重视。

“党和政府的工作做到哪里，政协工作就延伸到哪里，目的是协助党和政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。”民建中央常委马国湘委员说。

委员们商量的是国之大事，也是涉及人民切身利益的大事。

生态红线、学前教育、医疗卫生体制改革、产业扶贫……在10日举行的政协记者会上，全国政协委员黄润秋、刘利民、刘玉村、许家印、刘强东就如何提高保障和改善民生水平回答了记者提问，现场气氛坦诚而热烈。

“坚持以人民为中心，坚持人民政协为人民。”中国文联副主席潘鲁生委员说，议政殿堂上心系人民，调查研究时根植人民，要把问题找准、把建议提实。

充分发挥两会汇民声、聚民意、集民智的作用，让基层反映上来的问题能直接送达国家各相关部门，并得以推动解决，这是中国特色社会主义民主政治优越性的生动体现——

12日上午，工商联界别分组讨论会现场。广西壮族自治区政协副主席磨长英委员开门见山：“今天发改委、扶贫办的同志都在这里，我就深度贫困地区脱贫提点意见。”

她的发言，引发共鸣——“贫困地区的补贴一定要补在实处”；“脱贫不仅是物质上的，更是精神上的”……来自国家发改委等部门的负责同志当场表示：“这些建议很有针对性，我们一定认真研究，尽快推进相关工作。”

会议期间，有关中央领导同志来到现场听取大会发言，参加委员联组讨论。有关方面人士列席旁听3012人次，其中中共中央、国务院103个部门和单位负责同志427人次列席全体会议和参加小组（联组）讨论。

“邀请相关部委领导同志参会，使交流协商更为直接有效，促进了政协会议的民主协商。”九三学社中央常务副主席邵鸿委员认为，在新时代，建设社会主义现代化强国、实现国家治理体系和治理能力现代化，必须发展好、完善好协商民主。

“参政参到要点上，议政议到关键处，努力在会协商、善议政上取得实效。”习近平总书记对协商民主提出的要求，已化为政协大会现场的生动实践，显示出中国特色社会主义民主的勃勃生机。

力量更加凝聚：奋进新时代，展现新作为，汇聚起实现中国梦的强大正能量

14日17时15分，人民大会堂万人大礼堂。

历史在此刻定格：庄严的政协会徽前，十二届全国政协主席俞正声与新当选的十三届全国政协主席汪洋，双手紧紧相握。全场响起长时间的掌声。

这是备受瞩目的节点——薪火相传、永续发展的事业推进中，人民政协完成新老交替；肝胆相照、荣辱与共的发展历程里，人民政协翻开崭新篇章。

这是继往开来的选择——全国政协十三届一次会议第四次全体会议上，2100多名全国政协委员，肩负重托，满怀信任，选出新一届人民政协的领导人。

新时代的人民政协，从这里展现新作为，开启新的奋斗历程。

新时代的奋斗，需要坚持中国共产党的领导，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重——

4日现场听了习近平总书记讲话的中国音乐家协会主席叶小钢委员表示：“各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当，共同把中国的事情办好，为实现民族复兴中国梦凝聚起最广泛的正能量。”

“作为新时代的政协委员，要全面学习贯彻党的十九大精神，坚决维护习近平总书记的核心地位，切实提升履职能力。”北京大学肿瘤医院院长季加孚委员说。

“中共中央出台的重大方针政策，都与民主党派和无党派人士经过充分的政治协商，广泛征求社会意见。”政协大会开幕以来，新东方教育科技集团董事长俞敏洪委员坚持写自己的“政协日记”，他今年将继续在脱贫攻坚、农村教育方面加强调研提出建议。

“我们坚信在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，人民政协的工作一定会以崭新的气象和优异的成绩回应时代和人民的要求。”北京交通大学教授钟章队委员说。

新时代的奋斗，需要为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重大问题献计出力——

“政协今年的协商计划主题明确、部署周密，在落实过程时，要推动协商议政建立在扎实深入的调研基础上”；

“政协工作的重心还要继续下沉，要抓住涉及群众利益的热点难点，研究新时代的新问题”……

这是一个特殊的安排——12日下午，政协大会专门安排半天时间，结合常委会工作报告和全国政协2018年协商计划讨论政协工作。许多委员兴奋之情溢于言表，提出不少建议。

这是一份沉甸甸的协商计划表——解决深度贫困地区脱贫问题，污染防治中存在的问题和建议，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍等10个重点协商议题列在其中。

提请大会审议的政协常委会工作报告明确提出，要把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线。

“作为新委员，在这样一个议事平台，要把调查研究作为谋事之基、成事之道，深入基层发现问题，提高协商质量。”南京工业大学校长乔旭委员说。

“脱贫攻坚是一场硬仗，我们有信心有决心围绕这个重大任务做好民主监督。下一阶段，我们要准确理解中共中央的部署，努力把问题发现得更准、意见提出得更中肯、原因分析得更客观。”民进中央主席蔡达峰说。

新时代的奋斗，需要广泛凝聚实现中华民族伟大复兴正能量——

“作为民主党派，特别是联系海外华人华侨的党派，我们要继续推动国家‘一带一路’建设等重大部署，把归侨侨眷、海外侨胞、留学人员团结起来，凝聚他们的爱国心、强国志、报国情。”致公党中央主席万钢说。

“我们要把更多台胞呼声带到政协平台上，为把政协打造成一个团结之家、民主之家、和谐之家做贡献，推动国家对台工作做细做实。” 台盟中央常委刘朝霞委员说。

“我们要紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，并通过我们广泛团结和联系起更多群众，为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚更大力量。”全国政协委员罗玉平说。

伟大的团结凝聚伟大的力量，伟大的力量成就伟大的事业。

从春天的盛会起航，在以习近平同志为核心的中共中央的领导下，不忘初心，团结奋斗，人民政协一定能汇聚起勠力同心、共襄伟业的磅礴力量，创造多党合作和人民政协事业的新辉煌！