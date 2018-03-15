“强起来”的新时代主旋律

新中国的建立，标志了中国人民站起来；新时期的发展，带动了中国人民富起来；新时代的到来，则标志着中国人民正在强起来。正是在这样的时代节点上，以“强起来”为主题的大型政论纪录片《厉害了，我的国》，走进了电影院，并且以近3亿的票房成绩，创造了影院纪录片的票房纪录，引起社会广泛关注，成为现象级的舆论热点，为新时代的到来奏响了电影序曲。

这部政论性纪录片提供了大量国家发展、社会进步的新信息、新观念，同时给观众带来了情感上的冲击和精神上的共鸣。这一方面显示了电影内容本身所具有的独特性和聚集力，另一方面也体现了中国电影集团股份有限公司、中央电视台在有关部门指导下，对政治宣传资源的有效利用和对新媒体传播的积极引导，从而使这部带有鲜明政治教育功能的纪录片，成功地进入了市场化传播渠道。电影的感染力与传播的有效性相互结合，共同将一部主旋律政论性纪录片送到了观众面前，产生了超乎预期的传播效果。

这部纪录片的感染力，来自于其对40年来中国改革开放道路的坚定肯定，来自于对党的十八大以来经济社会发展变化的准确把握，也来自于其将新闻性、文献性、政论性与抒情性融为一体的美学风格，既大气磅礴又娓娓道来。影片中，精准扶贫的年轻藏族女干部动员群众脱贫搬迁的细节，FAST工程总工程师临终前的最后一次采访等等，都为宏大主题提供了有血有肉的事例。事实、数字、影像共同完成了大国崛起、中华复兴的主旋律表达。许多观众在观影后，都在互联网上、社交媒体上表达发自内心的自豪感和认同感。厉害的事实，为厉害的国家提供了最有说服力的表达。

从内容上看，这部纪录片并没有面面俱到地去展示中国各方面的工作、变化和成绩，而是充分利用影像表达的优势，重点采用了“顶天立地”的结构设计，前一部分重点叙述“国计”，后一部分重点关注“民生”，用国计民生的合力阐述了中国正在强起来的新时代主题。

影片的前半部分用恣肆汪洋的视听冲击力和细节饱满的数据、事实，呈现了近5年中国在科技、建设，特别是重大国家工程、“一带一路”建设方面取得的成就，路、桥、车、船、港、大飞机、深潜、航天……场景、设备、工程、技术以它们的恢弘气势，向世人展示了中国国力，也展示了社会主义集中力量办大事的制度特色。

在对国家尖端工程、重大成就展示之后，影片又以人民群众对“美好生活”的向往作为主线，集中展示了近5年来中国在精准扶贫、医疗保障制度改革、生态和环境保护、教育、文化等众多民生问题上所出现的新变化。“发展不落下任何一个人”，“让所有人都能公平地享受到改革开放的伟大成果”。影片中用了大量的纪实段落、新闻画面、现场采访来增强作品的感染力和艺术性。许多人看到“也门撤侨”的真实片段时热泪盈眶，真切地感受到每个中国公民身后都是强大的祖国。国家的强大，终极目的是为了人民的福祉，这一部分对于民生改善的生动呈现，前后呼应，阐述了中华民族伟大复兴的真正意义，也阐述了中国强起来的深刻内涵。

特别值得一提的是，这部政论教育纪录片，在高度市场化的电影市场中，获得了巨大成功。这说明如果政论教育的内容与民众的认知、情感、需求息息相关，形式为大众所喜闻乐见，同样可以得到观众和市场的认可和欢迎。因此，并不是政治教育就一定高高在上，不食人间烟火；只要找到与大众共鸣的形式和内容，政治教育就可以入情入理，完成宣传动机与传播效果的有机结合。当然，在市场化环境中，在新媒体背景下，类似《厉害了，我的国》这样的主旋律纪录片，要走向市场和观众，也需要在推广发行模式上大胆创新、积极探索。这次的宣传推广方式，最大限度地调动了各类宣传资源，有效撬开了市场的大门，同时又将观影者的积极反响通过新媒体和传统媒体进行传播、扩展，在舆论场上成功地完成了“议程设置”，从而带动了更多的单位、个人、团体的主动观影、影院主动增加放映场次以及许多观众自愿购票观影，形成了“厉害了，我的国”文化传播现象。这既体现了这部电影本身的品质魅力，也体现了“准公益”发行放映模式探索的成功。

对于《厉害了，我的国》这样的影片来说，票房体现的不是经济效益而是社会效益，是传播效果。其实，归根结底，中国共产党作为执政党，人民利益是其根本利益。中国强起来，不仅是国家强而且也是人民强，甚至可以说，正如影片所传达，人民强则国家强，国家强则人民强是辩证统一的。因此，主旋律从根本上来说，就应该是人民的主旋律。“讴歌党，讴歌祖国，讴歌人民，讴歌英雄”，都是为人民而谱写，为人民而歌唱。主旋律，如果能够保持与人民同呼吸共命运，如果能采用人民所喜闻乐见的艺术表达方式，如果能够尊重传播规律和借助市场力量，就可以真正成为人民的、大众的、主流的时代旋律。在这一点上，《厉害了，我的国》提供了弥足珍贵的经验。