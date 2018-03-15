人民代表眼中的习近平

央视网消息：2018年两会，习近平总书记多次下团组，和各界代表一起，问民生、谈大计、议当下、谋未来。无论在哪个团组，无论哪次讲话，与会的人民代表都深深地感受到， 总书记心中最牵挂的始终是人民。

“总书记太平易近人了”

全国人大代表赵会杰

“地是水浇地吗？”“通了自来水吗？”

这是习近平在参加他所在的内蒙古代表团审议时，对赤峰市松山区小庙子村党支部书记赵会杰的发言询问细节。

作为一名村党支部书记，赵会杰真的没有想到，自己可以同总书记面对面交流，她更没有想到，总书记问的这样详细。赵会杰给总书记汇报说，村里通了水，也通了电，现在，村里正在发展特色产业，带动百姓增收致富。

“总书记对民生小事的关心让我们觉得很温暖，一位大国领袖这么关注一个小乡村的经济发展和民生改善，让我们备感兴奋、备受鼓舞。”赵会杰对总书记的为民情怀感受颇深，“和总书记面对面，只有几步之遥，真的非常激动。我觉得总书记真的太平易近人了，和总书记互动非常愉快，缓解了我紧张的心情。”

要想富，先修路。赵会杰专门向总书记汇报村里给老百姓新修了13公里水泥路、新建了两座桥。“再也不用出门两脚泥了！”赵会杰高兴地说。“这些成绩的取得并不是因为我们做得特别超前，而是因为借助了国家的好政策，老百姓的出行确实得到了改善，渐渐提高了生活质量。”

在赵会杰整个汇报过程中，总书记面带微笑、频频点头。审议结束时，总书记拉着赵会杰的手夸她说得很好。

在参加内蒙古代表团审议时，对于为什么自己在内蒙古当选人大代表，习近平给出了答案：“在选举十三届全国人大代表时，党中央提出，中央领导同志应选择老少边穷地区参加选举。我选择在内蒙古自治区参加选举，表达了党中央对民族边疆地区的重视，体现党中央加快推进欠发达地区发展、打赢脱贫攻坚战的决心。”

＂梅花香自苦寒来＂

全国人大代表米雪梅

与赵会杰有着同样感受的还有广东省的全国人大代表米雪梅。习近平参加广东代表团审议时，她的座位几乎跟总书记是面对着面。“换了是谁，都兴奋得不得了。”

总书记与发言代表们互动很多，米雪梅一边听互动，一边看自己准备的材料，心里想着该怎样回答提问。作为广东数千万外来工的一员，米雪梅在发言中讲述了她到广东务工20多年的酸甜苦辣。最后，米雪梅还给总书记提了一个建议，那就是，希望各级政府不断加大教育投入，来满足日益增长的外来工子女的入学需求，让这些孩子能够在爸爸妈妈的身边上学读书，享受跟爸爸妈妈在一起的幸福时光。“总书记听后，现场就对大家说我在发言中讲到的外来工子女教育问题带有普遍性，要千方百计让进城务工人员能够在城市稳定地工作生活，孩子能进城的随着进城，解决留守问题。”米雪梅回忆道。

总书记称赞米雪梅道：你的经历就像你的名字，“梅花香自苦寒来”。

当日下午，“总书记用‘梅花香自苦寒来’称赞进城务工人员奋斗人生”的新闻从各大新媒体平台传出。到了晚上，朋友圈关于米雪梅的新闻刷了屏。

不过米雪梅还没适应这样被关注，她表示回到广东后，她会和工友们分享自己的感受，继续传递这份温暖。她将不忘总书记的嘱托，实实在在地、更好地做好自己的本职工作。

“总书记始终和我的眼神对视着”

习近平同全国人大代表卓长立握手

同米雪梅一样同样来自于基层的还有山东省的全国人大代表卓长立。在习近平参加山东代表团审议时，这位帮助过上百万名下岗女工再就业的“阳光大姐”在发言中讲到自己带领的家政服务团队健康发展，家政服务员的腰包越来越鼓，越来越自信。习近平听了很高兴。

习近平关切地询问了“阳光大姐”在济南家政服务市场所占的份额和家政服务员们的工资待遇等，他表示，在我国目前发展阶段，家政业像“阳光大姐”这个名字一样是朝阳产业，既满足了农村进城务工人员的就业需求，也满足了城市家庭育儿养老的现实需求。他勉励家政从业者，要把这个互利共赢的工作做实做好，办成爱心工程。

卓长立说：“汇报完后，习近平总书记特别高兴，脸上始终带着笑容，而且始终和我的眼神对视着，就是真想多听点再听点儿，就那种感觉特别强烈。”

在四十多年来，来自黄土地的习近平始终把“人民对美好生活的向往”作为自己的奋斗目标，始终把自己的根深植于人民中间，与人民融为一体。（祝新宇/文）