全国政协十三届一次会议闭幕 习近平等党和国家领导人出席

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3月15日，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会。来源：新华社

央视网消息（新闻联播）：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议在圆满完成各项议程后，15日上午在人民大会堂闭幕。会议号召，人民政协各级组织、各参加单位和广大政协委员，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同心同德、扎实工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

会议由中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持。全国政协副主席张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙在主席台前排就座。

习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正等在主席台就座。

上午9时30分，闭幕会开始。汪洋宣布，政协第十三届全国委员会第一次会议应出席委员2158人，实到2142人，符合规定人数。

会议通过了政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议、政协第十三届全国委员会第一次会议关于中国人民政治协商会议章程修正案的决议、政协第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会关于政协十三届一次会议提案审查情况的报告、政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议。

汪洋在讲话中说，政协第十三届全国委员会第一次会议，是在全国各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时刻召开的。在中共中央高度重视下，在各有关方面大力支持下，经过全体委员共同努力，圆满完成各项议程。

汪洋指出，会议期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导同志出席大会开幕会和闭幕会，深入到界别小组同委员共商国是。广大委员以高度的政治责任感，深入讨论政府工作报告和其他报告，讨论宪法修正案草案和监察法草案，以及国务院机构改革方案，认真审议全国政协常委会工作报告、政协章程修正案草案等文件，履职建言成果丰硕。这是一次民主、团结、求实、奋进的大会，充分彰显了中国特色社会主义民主政治的生机活力。

汪洋说，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。中国人民政治协商会议这个庄严的名称，清楚地界定了它的性质和作用，必须准确地把握这个名称、这项制度赋予我们的使命。人民政协是政治组织，必须旗帜鲜明讲政治。人民政协是人民民主的重要制度，必须以人民为中心履职尽责。人民政协是专门协商机构，必须求真务实提高协商能力水平。第十三届全国人民代表大会第一次会议已经表决通过中华人民共和国宪法修正案。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是中国共产党和全国人民意志的集中体现。人民政协要坚持一切活动以宪法为根本准则，在宪法和法律范围内履行职责、开展工作，切实增强尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的思想自觉和行动自觉。

汪洋说，新时代呼唤新作为，人民政协要以共同目标寻求最大公约数，以大团结大联合画出最大同心圆，以协商民主凝聚强大正能量，以改革创新激发工作新活力，努力把不同党派、不同民族、不同阶层、不同信仰的海内外中华儿女凝聚起来，形成致力于实现祖国统一和中华民族伟大复兴中国梦的最广泛的爱国统一战线。

汪洋最后说：“让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利努力奋斗！”

出席闭幕会的领导同志还有：丁薛祥、马凯、王晨、刘鹤、刘延东、许其亮、孙春兰、李希、李强、李建国、李鸿忠、李源潮、杨洁篪、杨晓渡、张又侠、陈希、陈全国、陈敏尔、范长龙、胡春华、郭声琨、黄坤明、蔡奇、尤权等。

中共中央、国务院有关部门负责人列席闭幕会。各国驻华使节应邀旁听闭幕会。

大会在雄壮的国歌声中闭幕。

闭幕会后，习近平等党和国家领导人与出席会议的全体政协委员合影留念。