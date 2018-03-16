上海樱花节今在顾村公园开幕-大寒樱等早樱 本周末将盛开

记者 郁文艳

晨报讯 今天，又一年的上海樱花节在顾村公园开幕。园方绿化部门负责人表示，这几天气温偏高，更多的早樱本周将盛开，但最有代表性的染井吉野樱可能还要等等。

温暖的阳光使得更多早樱品种加快了开花的步伐。继上周末河津樱、椿寒樱盛开后，本周末，大寒樱、修缮寺寒樱等早樱也将盛开。花期预计持续到下周周中。“至于染井吉野樱何时开放，还难以准确判断，要看后面几天天气情况。”顾村公园绿化部负责人李勇表示。

上周末，顾村公园2天迎来了11万游客。这几天虽然是工作日，但记者乘坐7号线时看到，有不少退休人士前往顾村公园游玩。一对家住浦东的夫妇表示，“等樱花节真的开始了，人就多了，现在趁人少，先去顾村玩玩，我们也不是一定要看樱花，能看到当然更好。”园方表示，希望有条件的市民利用工作日来赏樱，错开周末高峰。

园方预计，受到天气影响，本周末公园客流不会特别大，估计下周末、下下周末及之后的清明小长假，客流可能会很大，极端客流单日要突破10万人次。

每年樱花节大客流，最受到考验的是园外交通。等游客进了公园，由于公园场地足够大，且有大草坪等利于疏散客流的区域，一般不会出现特殊情况。

园外交通方面，宝山交警日前发布了樱花节期间交通疏导方案，并制作了周边停车示意图。宝山交警表示，当公园1号门和3号门停车场出现饱和时，将相继在公园1号门入口、沪太路镜泊湖路路口实施南向西车辆禁止左转的临时管控措施。当实施沪太路镜泊湖路禁止左转措施后，南向北车辆要经宝安公路绕行至公园周边停车场。

申通地铁也公布了限流措施。3月16日至4月15日“樱花节”期间，7号线顾村公园站的三个出入口将采取限流措施，1号口紧靠陆翔路，将只出不进；2号口、3号口位于镜泊湖路陆翔路入口，将交替限流，只进不出。地铁方面预测，入园高峰将出现在9:00-12:00，出园高峰将出现在14:00-18:00。

[安保措施]

数百名武警官兵守护市民赏樱

首席记者 张益维

通讯员 杜志文 陆振鑫

晨报讯 2018年上海樱花节如期而至，顾村公园又迎来最美赏樱季。期间，公园还将举办特色美食、艺术展示、文艺表演和大型联谊交友活动。为做好大客流预防措施，武警上海总队执勤五支队官兵全程担负樱花节安保任务，全面做好布控措施，全力以赴确保园区安全祥和、秩序井然。

“已经有不少市民进园踏青赏花了，特别是近两个周末，参观人数与日俱增。”园内相关负责人介绍说，根据近几年入园客流分析，樱花节瞬时游客承载量为12万人次，日最大承载量为20万人次，单日客流量纪录不断在刷新，现场安保任务压力也随之增加。

“做好现场安保工作，最大的目标就是确保游客安全。为此，我们根据可能出现的各类情况，提前组织官兵到园内进行实地勘察演练，熟悉地形地貌，做足各类应急预案，确保遇到情况能够立即处置。”担负现场指挥的执勤五支队参谋长方军民告诉记者，“为了应对大客流，我们还专门补充了警戒带、警哨、喊话器等应急器材，加强宣传疏导，做好警戒防控，确保游客安全有序游园。”据悉，这个支队将投入数百名兵力，按照预案做到每个区域都配有1个应急小组，配备警棍盾牌、防暴毯、钢叉、灭火器、防暴枪及连接式警棍等防暴恐袭击装备器材，做好随时处置突发情况准备。

二号入园口，距地铁七号线最近，客流量相对较多。据统计测算，每天9-10时、15-16时是客流最高峰，安保压力相对比较大。“我们在入园口增派人员加强警戒，维持现场秩序。”执勤五支队许震东参谋告诉记者。

记者从园方了解到，每年樱花节，在3个入园口、樱花林及林内木栈道、森林烧烤区、美食广场、儿童嘉年华、恐龙园、亲水平台等区域，人群相对聚集。“根据往年经验，我们专门在人群密集区域加强防范，实施不间断巡逻，做好警戒布控，确保园区安全。”担任安保任务的中队长刘亮华介绍说，“遇有人群拥挤，我们将立刻启动大客流预警机制，实施限流分流，特别是对龙田沟桥、万年桥等地段实行单向通行，防止发生客流对冲，确保不发生任何险情。”

此外，武警执勤五支队还在园区周边增派了武装巡逻组，携带防暴装具，荷枪实弹对公园附近区域进行不间断巡逻，园内任何一个地点一旦有情况发生，他们都能以最快速度在最短时间内赶至现场，第一时间进行增援处置。