“复兴号”将扩容提速 京沪往返缩时不涨价

晨报记者张立报道 3月15日，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，自从4月10日零时起铁路实行新的列车运行图，长三角铁路这次“4·10”调图最大亮点在于，“复兴号”列车开行范围将进一步扩大。使用“复兴号”动车组担当的列车由现行的7对增至15对，按时速350公里运行，同时，北京南站-上海虹桥站列车2对改为上海站终到、始发，调整后北京南站-上海虹桥站列车改为40对。最重要的是，以后上海往返北京，最快的G22/G17运行时间已缩短至4小时18分，并且票价不变，二等座553元，一等座933元。

此次调图，京沪高铁在开行7对时速350公里“复兴号”动车组列车的基础上，增加8对，总数达15对，其中，涉及到上海的有：上海虹桥-北京南8对，新增1对；新增上海-北京南2对（G5/G6、G12、G21）。车次为：北京南-上海（虹桥）G1-G18、G21/G22次。而G6、G12次上海站开车点为7：00、12：00，11：40、16：38终到北京南；G5、G21次北京南开车点为7：00、19：08、11：38、23：36终到上海站。