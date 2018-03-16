晨报特级首席记者 孙立梅

“所以一位资深的心理咨询师，是不是真的如外人所预设的那样，有着更稳定的情绪，更成熟的表达，更和谐的人际关系？”采访临近结束的时候，我问林紫。

她笑。从20年前以“林紫姐姐”的形象为大众所知，她一直就保持着这样的状态：平静、柔和、温婉——正是人们心目中标准的心理咨询师模样。

“其实我经常说的一句话就是：人都是生而有漏的。漏，简单来说就是烦恼。哪怕你是一个再成熟、再稳定、再专业的心理咨询师，你首先也是一个人，也要完成人这一辈子所要经历的喜怒哀乐。你不可能没有烦恼，没有不圆满的遗憾，这些都是需要成长的部分。我不太愿意称来访者是‘病人’，这是一个非常刻板的标签，但如果我们认识到人都是生而有漏、都是需要补漏的，这就是一个人性层面上对心理咨询行业的理解了。”

首先，是认识到自己有“漏”,认识到这个“漏”给人生带来的缺损；然后，是有意愿去修补它，不管是通过个人努力还是外力的协助。在林紫看来，心理咨询师，就是一个受邀进入他人的人生、协助他人补“漏”的人。

创立于1998年，国内最早也是目前最大的非药物心理服务机构——林紫心理咨询今年迎来了20周年纪念。作为机构创办人、上海心理咨询行业协会副会长，林紫一路见证了心理咨询行业在国内的起源、发展和变迁，也见证了人们如何一步步觉知、面对、解决各自的人生之“漏”。

情感咨询比例最高曾达七成

新闻晨报：心理咨询行业在国内发展的这20年，是跟中国社会的快速发展和转型同步的。在您工作过程中，来访者寻求心理咨询的状态，会有什么变化吗？

林紫：我们中心最早设在普陀图书馆的楼上，一是因为人文环境，它让人感觉安静而纯净；其次是它有相对的隐蔽性，来来往往的人很多，可以减少来访者的心理压力。但即便如此，很多来访者还是告诉我，在咨询之前，他们已经在门口徘徊了一两个月了。咨询结束后，他们还会一再问我：你能确保没有任何人知道我来过这里吗？其实这本来就是心理咨询最基本的保密原则，我们要一再重申，让他们放心。

到2002年，心理咨询师在国内正式成为一个职业并开始了国家认证，起到了很大的推广普及作用。大概是2005年，我遇到一位职业女性，主动告诉我她曾经做过心理咨询，当时她正处于事业发展的瓶颈期，咨询对她的帮助很大，后来她还特别为先生和孩子预约了咨询，还与朋友分享自己的咨询经历。这点在1998年是不可想象的，那时的人不想让任何人知道自己做过心理咨询，即使是家人、伴侣也不行，因为他们觉得这是一件很不可告人、甚至很丢脸的事。到2008年汶川地震，有人把这年叫做中国心理学的元年，当时国内和海外非常好的心理咨询资源都集中到了四川，心理咨询被大规模普及开来。

最近几年，走进咨询室的人有了更大的改变。相当一部分人的态度是我想做一个心理健康的人，想更多了解自己，想向专业人士学习，我不觉得做心理咨询要偷偷摸摸地；不像以前那样拖到问题已经很严重了，比如孩子出现自伤自残的情况，家长才意识到需要看心理咨询。

可以说不同年代，来访者们的状态都是变化的。我相信接下去的来访原因、问题、类型，一定还会有新的变化。我们也在讨论，到下一个十年，人工智能会不会代替心理咨询师坐在来访者对面？

新闻晨报：外行会有个普遍的想法：是不是因为感情问题来做咨询的人居多？

林紫：这个问题在十几二十年前更明显，那时情感咨询占总量的70%左右。近年来有所降低，但并非因为情感而产生的心理问题少了，而是来访者已经意识到情感问题背后是自己需要面对的其他问题，这就会跟简单的情感问题分离出来，比如看似情感困扰，但来访的目的是为了个人成长，为了解决职业发展的某些问题，我们就将其作为个人问题划分出来。

新闻晨报：您觉得心理咨询师有可能被人工智能取代或部分取代吗？

林紫：我看过一部关于人工智能的电影《HER》，那时就很清晰地认识到，人工智能储存的信息量和分析的准确性，是人类咨询师无论如何训练、训练多久都很难达到的，但这点反而让我更有信心，因为我坚持的是咨询本身，是人跟人之间的接触和感受。我说过理想化的咨访关系是“明月直入，无心可猜”，心理咨询师跟来访者之间，是两个生命彼此的存在和相互照映，当你自己很清晰，像水、像明月一样没有任何阻挡的时候，另外一个生命会很清晰地透过你看到他自己。两个生命之间无需防御、无条件的接纳和信任，就可以让他找到力量，去面对和解决问题。在人跟人互动的过程中，某些生物性的讯息交换会发生。而这种生物性过程的缺损，是人工智能无法百分百取代人类咨询师的关键点所在。

我们还可以反过来想，有一天，人工智能会不会成为我们的来访者？如果它担任咨询师，那一定也会产生各种问题，它也是需要被咨询、被督导的。

心理咨询师的价值在于“敲对地方”

新闻晨报：对一个从未进入咨询室的人来说，如何认识咨询的意义和咨询师的价值呢？

林紫：这也是很多人最初对心理咨询感到好奇的地方。我之前看过一个故事：一个美国人开车到半路上坏掉了，打了一个救援电话，修车师傅来了，左看看右看看，最后拿出一个榔头敲一下，车就好了。司机就问付多少钱，师傅说50美元。司机一听很生气，说你只是锤了一下，怎么收这么贵。修车师傅不慌不忙，说：不错，我敲这一锤只需要5美元，但我知道这一锤敲在什么地方，就值45美元。

同样是讲话，咨询师最重要的一点是价值观中立，不带入个人评判，就像一面镜子，帮助来访者看到他们自己。咨询师自己也有朋友，如果遇到朋友来做咨询，专业的做法就是拒绝，可以聊一聊，但不作为正式咨询，因为一旦有双重关系，就不可能做到中立，这是一点不同。

另一点不同是，咨询师受过专业训练，他始终在这个频率上工作，更容易看出来这一锤应该敲在哪里。真正知道敲在哪里并在第一时间让受到问题困扰的人获得信心，这是咨询师很重要的价值。

如果一个人觉得自己的问题只要跟同学、朋友聊聊就可以了，那真的不需要咨询。我们建议咨询，通常会有一些时间、程度方面的考评。如果某个问题困扰你持续时间长、对你的生活工作影响很严重，而你又无法通过现有的途径解决，那可能就需要心理咨询的介入。

新闻晨报：您从业多年，遇到过无法通过咨询师解决的个案吗？

林紫：当然，每个心理咨询师都可能遇到。我印象比较深刻的一个，是十多年前，一位在上海读书的女大学生得了暴食症，她家在外地，父母离异，由母亲一手带大。在第一次咨询之后，我就告知她和她的朋友，暴食症或进食障碍跟亲子关系有很大的关联，虽然我没有见过她妈妈，但可以了解到她妈妈那种控制欲非常强的养育方式，如果希望得到改善，妈妈的参与很重要。我建议她如果有可能，可以向学校请假回去，跟妈妈一起在当地做心理咨询。这个女孩很信任我，希望让她妈妈来上海，一起在我这里做咨询。我也提醒她，让妈妈过来，涉及住宿问题和经济压力，这样的焦虑状态，再加上妈妈的强势控制和过往的不良母女关系，非但不能提供良好的支持，反而可能会成为障碍。她后来还是请她妈妈过来了，妈妈确实就是我说的这种状态，非常焦虑焦灼。另一方面，她始终不愿意承认女儿是有问题的，始终认为女儿只是没听她的话，如果听话进行自我控制和管理，那就没问题了。

就这样，女儿不愿意回到当地，妈妈来上海就是为了强行终止咨询。我很心疼这个女孩，但最后没法帮到她。

新闻晨报：您说到亲子关系的重要性。我也注意到，近年来遇到极端、恶性事件，当事人的家庭教育、家庭环境，已经成了大众关注和媒体报道的重要方面。

林紫：我们做心理咨询，或者分析一个人的极端行为，如果能从父母开始，那是最好的。这几年我讲得最多的就是培养孩子的内在安全感，让孩子生活在一个相对安全的心理氛围当中，那他成长起来之后，出现极端行为的比例就有可能降低，当他面对绝境或者走入极端事件的时候，他背后的内在支持、心理安全感，会使他相对采取更理性的办法。当然这并不是说父母做得好，孩子以后肯定就没问题了，但就像身体免疫力一样，父母给孩子的基础越好，他的免疫能力就越强，能给到未来的支持和正面影响就越多。

像我刚才提到的这位妈妈，她始终对女儿的痛苦无知无觉，这个女孩通过暴食症将伤害指向了自己，如果这个伤害指向外部，那杀伤力也是很大的。

社会大系统的问题，会选择在年轻人身上爆发

新闻晨报：接您这个话题，其实成年人也需要从社会上获得足够的心理安全感，这样即便出现极端、恶性事件，人们也不会立刻有“世风日下人心不古”“不会再爱了”等极端的负面想法。

林紫：这是社会心理学的普遍现象，一个事件发生，会影响到若干看似不相干的人。其实这些极端事件的出现，都是对我们的警醒。

如果没有这么多的事件出现，我们可能还在一味强调经济发展，强调物质财富的重要性，而“漏”掉了人们内心的价值感和幸福感。另一方面，现在我们所能获得信息的渠道和信息量越来越大，但很长一段时间以来，负面的东西往往更能获得关注。

这种对负面的过度关注，会加深人们的绝望感，觉得世界是很灰暗的一片，到处都是痛苦的、没有希望的人，那我的问题就更加不可能解决了。

往更大里说，一个国家、一个政府，如果能够给到她的民众足够的内在安全感，那么人们对这些伤害性事件的反应就没有那么强烈。但如果内在安全感不足，人们随时觉得我会成为被害者，任何一点风吹草动都联想到自己，人人自危，那整个状态就是焦灼的、焦虑的。

这也是为什么近年来心理咨询能够获得政府的关注，因为它与维护社会稳定、人民安居乐业息息相关。

新闻晨报：您怎么看待很多极端、恶性事件的当事人，都是年轻的90后甚至00后？我听到很多人都在感叹：现在的年轻人到底是怎么了？

林紫：就像在家庭当中孩子是最敏感的一样，在整个社会大系统当中，年轻人的思维还没有最终成形，处于高度敏感阶段，如果他无法消化吸收在人格建构过程中受到的持续冲击，那么就很容易与外界发生冲突。所有大系统里的问题，通常都是选择年轻的、敏感的人群爆发出来的。

这就好像在一列快速行驶的列车上，之前上车的乘客都已经坐好了，后面上来的乘客可能还没找到座位，也可能到最后发现根本就没有自己的座位。当这列车开得飞快或者急刹车的时候，最先被摔出去的，就是那些没来得及找到座位的人群。这也就是为什么，人民的幸福指数没有GDP成长来得快。

但我并没有“现在的年轻人到底是怎么了”这种悲观的想法，恰好相反，我开玩笑地说过：90后、00后是被派来拯救我们的。

我们可以回顾一下，60后、70后从小接受的是励志教育，他们一直在跑，整个身心灵都是紧绷着的。80后是一个转型过渡阶段，他们一度还是“问题青年”的代名词。到了90后、00后这里，他们在物质层面的焦虑大大降低，可能目前表现出来比较长的“迷茫期”，但我认为这不是坏事。

每代人都有迷茫期，只不过很多60、70后因为物质压力，要尽快工作，尽快做出选择，迷茫期被大大压缩了。但这个被压缩过的迷茫期，会在他们40、50岁以后以可能更猛烈或更长期的方式爆发出来，比如他们可能一边训斥孩子“我年轻的时候比你勤奋多了”，一边困惑于“我这辈子都没有真正按照自己的意愿活过”。相比90后们的迷茫期，这不是更悲哀吗？

90后、00后们已经有条件生活得更加从容了，他们自然而然关注内在、美、好玩、活力、回归自然这些他们的父辈到了中年以后才意识到要重视的事物。

从几代人来看，00后们是最受益的一代，他们会在人文修养、创意、美学层面大大超过前辈，这不仅是国家规划层面，而是整个人类的需求也在往这个方向上走，这是社会发展必然要抵达的一个阶段。

认识到有“漏”才能获得更多成长空间

新闻晨报：我很好奇，作为一位资深的心理咨询师，是不是比普通人有更稳定的心态，更和谐的人际关系？

林紫：理想上来说应该是这样。毕竟我们的工作频道跟普通人不一样，我们被邀请体验别人的生命故事，深入体验不同的人生和人性，思考如何让心理、关系更加健康。如果我们坚持自我探索、自我成长，那就应该是你所想象的样子。

从现实情况来看，一位优秀的心理咨询师，首先会令自己受益，你看过别人的故事，再来看自己的人生，会走得从容一些。

比如，我们会发现心理咨询师出身的父母，在养育孩子的过程中是可以慢得下来的，他们看得到孩子阶段性需求和长远发展之间的关系，不会因为一个阶段性问题就乱了阵脚。

但在那之外，我经常说的一句话就是：人都是生而有漏的。哪怕你是一个再成熟、再稳定、再专业的心理咨询师，你首先也是一个人，也要完成人这一辈子所要经历的喜怒哀乐。你不可能没有烦恼，没有不圆满的遗憾，这些都是需要成长的部分。

我不太愿意称来访者是“病人”，这是一个非常刻板的标签，但如果我们认识到人都是生而有漏的，这就是一个人性层面上的理解了，心理咨询师就是比普通人更早一步认识到这些“漏”的人。我们用这种方式看待自己，让来访者知道我们也是真实的人，不是神，不是万能的。有“漏”不是坏事，正是认识到“漏”的存在，我们才能获得更多成长的空间。

新闻晨报：以您的资历，您现在还在做面对面咨询吗？

林紫：因为经常出差，现在做得比较少，目前在做的个案都是跟孩子相关、难度较大的。

其中一个个案，是爸爸当着孩子的面跳楼，这个孩子只有4岁，其他咨询师可能也能帮助到他，但我是一位妈妈，我懂儿童心理和创伤治愈，我跟这个孩子的匹配度会更高，所以就接了。

这也是为什么我现在将很多精力放到预防和咨询前置方面，普及儿童养育、个人成长的心理学常识，在问题出现之前就想办法避免，强调预防胜于治疗。因为每个问题都是不可逆的，尤其是对孩子的伤害。我们尽我们的努力，让世界少一份遗憾。

超九成心理咨询师仅持证而未从业

新闻晨报：心理咨询行业最近一次引起特别关注，是2017年11月份的心理咨询师考试报名人数激增，最近考试成绩也逐渐公布了。这么多人报考心理咨询师，他们考出来之后都做这行吗？

林紫：其实从2002年开考以来，心理咨询师就是人社部国家统考职业中人数排第一的职业。去年有一个数据说，人社部已经颁发的心理咨询师职业资格证书（包括二级和三级）已超过100万份，但实际从事心理咨询行业的，全职和兼职的加起来，不会超过5万人。也就是说，超过90%以上的心理咨询师考证者只是持证而未从业。

对业内来说，实际从业人数少是一件好事，说明有相当一部分持证者清醒地知道，自己学了心理咨询课程，通过了资格考试，并不等于说就可以直接面对来访者了，他们还需要做更多准备。

在相当长一段时间里，我们机构的来访者中就有一部分是拿到资格证书的人士，他们来咨询要怎么开始，怎么做职业发展规划，如果要进入心理咨询行业还有多少机会，能不能养活自己，个人还有哪些问题没有解决，等等。

单就他们来咨询这一点，我就表示非常欣赏，这说明他们是很理智、认真地对待这件事情的。

但也有少部分人比较着急，拿到证书之后，就自我标榜为专家，立刻想到收费，把精力放到过于商业性的操作上。这样的咨询师很难做好每一个个案，不仅伤害来访者，对本人也是耗费和有伤害的。

新闻晨报：请您介绍一下目前国内心理咨询师在培训、认证方面的情况。

林紫：如果仅仅从二级证书的颁发来说，并没有附加限制说你还需要多少时间的实践、多少时间的督导才能成为正式的心理咨询师。但在实践当中，比如在林紫机构，二级证书只是一个基本的资质说明，我们还要考评你的实践经验，你接受的督导小时数，你的个人成长，你在某个专业领域的水平，严格一些的话还需要提供个案报告，还要通过答辩和审核，才能从最初级的心理咨询师起步。

近两年资本开始进入心理咨询行业，很多机构的声势更大、更炫，来得更快速、更猛烈。有些机构从线上咨询开始跑量，你说自己是咨询师我就让你来登记，或者随便提交一个资质证明。他们也意识到这样做可能会出问题，但觉得跟速度相比，这些问题都不算问题了。

在国外，线上咨询——我们叫做轻咨询，也被作为心理咨询的补充手段，但所占比例比中国更小，发展也远没有中国这么迅猛。很多新兴事物在国内会发展得特别丰富多彩，也会出现变形。如果在其他行业，顶多是创业者压力大一些，但在心理咨询行业，这种做法的破坏性是没法估量的。这是我们比较担心的地方。

当然，线上机构也在反思，他们也发现线上看起来很热闹，但转化率很低，一万个人在线上注册、提问，但转到线下的可能不到百分之一。林紫咨询部的同事做过统计，对比三年来的电话呼入量和预约咨询量，发现近三年来电话呼入真是减少了，但真正来做咨询的比例却提高了。从另一个角度看，就是如果你确信你的东西有价值，那个变现早晚会来； 如果你还没准备好又急于变现，在这个过程中对自己的损伤会更大。