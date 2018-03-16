管理标准，特色明显-苏宁上海首家零售云门店开业

任则

3月15日，经过几个月筹备的苏宁上海首家零售云门店苏宁易购周浦店正式开门迎客，吸引了不少消费者前来选购。

该店是苏宁零售云板块上海落地的第一店，其开业意味着苏宁智慧零售解决方案在上海市场正式输出落地。

苏宁易购周浦店位于上海市浦东新区周浦镇核心区域，周边的业态以3C通讯类品类为主，竞争也相当激烈。经过改造，原本500平方米的店铺改为1500平方米，无论从品类布局还是门店形象上，都发生了很大的变化。

去年12月，该门店成为首家与苏宁签约的门店。该加盟商原本门店面积500平米，在得知苏宁零售云项目并进行考查后，将门店面积又扩大了1000平方米，最终以1500平方米的门店与苏宁进行合作签约。加盟商负责人刘天冬表示，之所以选择与苏宁合作，也正是了解了零售云的模式，相信苏宁在供应链、零售能力等方面的优势能够帮助门店更好地赚钱。

苏宁零售云门店也叫苏宁易购精选店，源于苏宁零售云项目。它采用“合伙人制”的联合运营，面向三至六级市场开展加盟店业务，目前的门店类型主要为家电综合店和手机潮品店。

根据苏宁的规划，苏宁零售云平台对加盟商门店进行改造，提供苏宁品牌形象、供应链支持、货源产品支持、物流售后服务、IT系统支撑、供应链金融等相关服务，加盟商使用零售云APP一站式实现产品订购、移动开单、人员管理、绩效管理等相关功能。

近年来，三四线及郊区消费市场不断崛起，显示出广阔的市场空间。三四线市场分布着数量众多的中小零售商家，他们因为扎根本地，熟悉本地市场和人群需求，但也因此导致缺乏先进的零售理念和管理运营方法。苏宁正是把脉了这一痛点，通过零售云平台，整合内外部供应链、物流、金融等全价值链核心能力，将成熟的零售模式赋能给这些中小商家，帮助其形成选品、订货、营销等方面的标准化运营，同时又根据其不同情况保持个性化，“千店千面”，让门店经营变得更有效率、更智能化、更符合消费趋势。