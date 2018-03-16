形成多样化健身休闲空间，继续推进市民体育公园等重大体育设施项目-上海市民体育健身场地进一步扩容

记者 申延宾 晨报实习生 程敏

一边漫步、慢跑、骑行，一边欣赏浦江两岸美景，还可以体验攀岩、轮滑、篮球、九子游戏等10多个体育项目……随着黄浦江两岸贯通，徐汇滨江延伸段7.4公里的健身步道和运动场地，俨然已经成为市民休闲健身的好去处。

在《上海市民体育健身条例》市人大执法检查启动会上，记者获悉，目前上海基本实现体育健身设施的城乡社区全覆盖，累计建成市民益智健身苑点、市民球场、市民健身步道等一万多处，未来将形成多样化、无处不在的健身休闲空间。

科学指导让市民“会健身”

根据国家体育总局先后开展的四次全国国民体质监测公报显示，超过40%上海市民每周至少锻炼3次、每次30分钟、运动量达到中等强度以上。此外，每天在全市公园休闲健身的人数超过100万人次。

跑步、游泳、踢足球……现在市民健身的热情很高涨，但往往缺乏科学的建设知识。不少市民疯狂跑步把自己的关节给“跑”坏了。跑步之前该做怎样的准备工作？应该穿戴怎样的装备？在昨日的启动会上，上海市体育局有关负责人介绍说，目前，上海已经成立了一支5.5万余名社会体育指导员队伍，去年共为165个社区10.9万人提供了健身知识和理念、运动技能与方法、运动伤害防护座等服务。

今年，这支科学健身指导员队伍还将吸引更多年轻人、具有中高等级、具有专业水平的人员，实施“你点我送”公共体育健身配送服务，引导青少年、在职白领人群、老年人参与体育锻炼，并进一步加强指导和服务。

实行社区体育服务配送

针对糖尿病、颈椎病等慢性疾病，该如何实行运动干预？据悉，上海已经成立了社区体育协会，建立体医结合，创建社区体育健身俱乐部，实行体育服务配送。徐汇区已经在楼宇单位试点推广“颈椎保健操”等体育运动项目，未来，上海还将进一步推广慢性病运动干预、体质监测与健康体检相结合的体育模式。

虽然上海健身场地和设施逐年增加，但仍有较大缺口。徐汇区相关负责人表示，按照常住人口计算，该区人均体育场地面积不到1平方米，与发达国家相比差距十分巨大。为进一步满足“15分钟健身生活圈”，上海还将建设一批小型多样、便民利民的“微型健身房”和屋顶体育场地等。学校体育场地开放，通过升级校园访客系统、校园灯光工程，以及引进“笼式足球”、“可移动操场”等，进一步方便周边居民夜间健身。

体育设施短板加快补齐

但上海体育设施仍旧存在不足。

昨日，上海市体育局相关负责人介绍，2016年全市人均体育场地面积达到1.83平方米，略高于全国平均水平，但是与发达国家相比差距十分巨大，也低于江苏、广东、北京等兄弟省市。

为完善市民身边的体育设施，上海未来将以基层社区为重点，以政府体育实事工程项目为载体，建设一批小型多样、便民利民的群众体育设施。以黄浦江、苏州河两岸贯通开放为契机，完善配套体育设施，方便市民健身休闲。此外，进一步优化重大体育设施功能布局，继续高标准高质量推进徐家汇体育公园、市民体育公园等重大体育设施项目。