英驱逐俄罗斯外交官，俄斥英方挑衅-俄罗斯外交部发表声明称，不久将对英方采取报复措施

陈 丹（新华社专特稿）

英国首相特雷莎·梅14日宣布驱逐23名俄罗斯外交官等举措，以报复一名前俄罗斯特工在英国遭遇“毒杀”企图。

这是自“冷战”结束将近30年以来，英方驱逐的最大一批俄方外交官。

俄罗斯外交部指认这一举动是“对抗”和“挑衅”，警告将对英方采取报复措施。

英方“点名”普京

特雷莎·梅14日在议会强硬指责俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。“我们想要（与俄罗斯有）更好的关系，”她说，“普京总统选择用这种方式，真是悲剧。”

英国政府认定，俄籍前间谍谢尔盖·斯克里帕尔和女儿所中之毒是一种“军用级别神经性毒剂”，由苏联在“冷战”临近结束时研制。

在英方看来，俄方没有在13日午夜前就英方所提要求给出“可信回应”。特雷莎·梅说，这说明俄方“完全无视事件的严重性”。

按照英国首相的说法，唯一可能的结论是斯克里帕尔父女“中毒”与俄罗斯相关，“这相当于俄罗斯对英国非法使用武力”。

英方决定驱逐23名俄罗斯外交官，要求他们一周内离境，还宣布一系列经济和外交举措，包括取消所有高级别双边接触，可能冻结对英国安全构成威胁的俄罗斯国有资产，要求英国王室成员不出席几个月后在俄罗斯举行的世界杯足球赛。

英国政界和媒体圈对比斯克里帕尔父女中毒案与俄罗斯前特工亚历山大·利特维年科遇害案，呼吁英方更强硬回应。

利特维年科2006年喝下含有放射性元素钋的“毒茶”身亡。这一事件多次触发英俄之间的外交风波，包括相互驱逐外交官。英国一些人认为，政府当时的回应太软弱。

挑衅“史无前例”

俄罗斯外交部当天发布声明，说英国政府的一系列“敌对措施”导致两国关系进一步恶化，特雷莎·梅的声明是“史无前例的粗鲁挑衅”。

声明没有宣布报复措施，只说“我们不久将予以回应”。

伦敦国际问题研究所俄罗斯事务分析师马蒂厄·布莱格说，英国驱逐俄外交官“算不上强硬”，所以“不会对俄罗斯构成威慑”。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，俄方愿意与英方联合调查中毒事件，但必须审视相关毒剂样本。英国常驻联合国代表乔纳森·艾伦说，英国没有义务与俄方共享信息。

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，俄方先前没有理会英方指认，即须为斯克里帕尔父女中毒承担责任，原因之一是英方拿不出与两人在英国南部城市索尔兹伯里中毒相关的视频证据。

“我不相信这个人或一群人在犯罪后不会被看到，”扎哈罗娃告诉美联社记者，英国“到处都有视频摄像头。”

盟友纷纷“站队”

对特雷莎·梅决定驱逐俄外交官当天，白宫表示“站队”支持英国。

白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯说，美国“认同英国有关俄罗斯有责任的判断”，俄罗斯漠视国际法，侵害他国主权，“试图颠覆和诋毁西方民主制度及其进程”。

路透社报道，这是白宫迄今就中毒事件最为明确的发声。尽管认定下毒“令人痛恨”，白宫没有采取任何具体行动。

围绕这一事件，英国寻找国际支持，尤其希望政治“盟友”站队，迄今获得美国、欧洲联盟和北大西洋公约组织声援。俄罗斯驻美大使馆说，这是英国在组织又一个“反俄阵线”。

俄罗斯议会上院国际事务委员会主席康斯坦丁·科萨切夫说，英国对俄罗斯的指认是一场“肮脏的游戏”，目的是“重塑英国作为关键‘全球大国’的地位”。