WHO将评估饮用水中微塑料的风险-专家指出塑料很难降解，如果塑料微粒留在人体内，长年累月堆积的后果值得警惕

晨报记者 徐惠芬 综合报道

饮用水中的“微塑料”问题是大众所不熟悉的，但已引起专家的忧虑。据英国广播公司15日报道，世界卫生组织（WHO）即将对饮用水中的“微塑料”开启健康评估。稍早前，有研究对9个国家11个品牌的250瓶瓶装水进行检测，结果发现，只有17瓶不含塑料微粒。专家称，该结果表明，饮用水中的“微塑料”问题已到需要关切的地步。

要弄明白是否危害健康

英国广播公司15日称，世界卫生组织（WHO）将对饮用水中的塑料健康风险问题展开评估。

稍早前，由非营利组织Orb Media领衔开展的研究报告指出，在检测的瓶装水中，绝大部分都发现了塑料微粒。

负责WHO水和卫生全球工作的协调者布鲁斯·高登称，现在，最重要的问题是弄明白，如果长期饮用含塑料微粒的水，是否会对人体健康产生影响。

“我们通常会限定一个安全标准，但要作出这样的限定，我们首先需要知道这些东西是否危险。”高登称，饮用水中的塑料微粒是否含有害或有毒的成分，又会对身体产生什么影响，目前这些都没有研究。

“如果人们知道饮用水中有微塑料的存在，会想知道WHO怎么说的。”高登表示，这也是WHO 希望对这个问题做出评估的原因，“大众当然关心，长期或短期喝含微塑料的水，对他们的身体是否有不良影响。”

瓶装水中普遍存在微塑料

稍早前，Orb Media领衔开展的研究对9个国家11个品牌的250瓶瓶装水进行检测，这也是目前此类研究中检测规模最大的一次。

检测在美国纽约州立大学进行，结果发现，瓶装水普遍存在微塑料问题。在被检测的250瓶水中，只有17瓶水没发现塑料颗粒。

检测结果显示，平均每公升水含10个塑料颗粒，这些颗粒的大小比头发粗。更小的颗粒为平均每公升水314个，不过这些颗粒只能基本判定为塑料无法完全确定。

考虑到饮用水中的微塑料问题并不被许多人所知，这个结果无疑是惊人的。“我们并不是想说哪个品牌有问题，因为结果显示，微塑料几乎无处不在。塑料在我们社会中到处都有，甚至已经侵入了饮用水。”检测工作人员之一马森教授表示。

一些颗粒无法排出人体

马森教授称，现在最紧迫的任务是研究这些微塑料对人体的影响。

“有一些塑料颗粒足够大，可能可以排出体外，但同时也可能释放化学物质，对人体产生损害。有一些塑料颗粒非常小，无法排出，在身体内部又可以通行无阻，不知道这会对我们的器官和组织造成什么影响。”马森教授表示。

已有专家不无忧虑地指出，因为塑料很难降解，如果这些塑料微粒留在人体内，长年累月堆积的后果值得警惕。

不过，瓶装水公司似乎尚无对这个问题的关切。当BBC联系被检测的品牌瓶装水生产公司时，这些公司都坚持自己的产品符合质量要求，是安全的，有些还提出目前并没有限定微塑料含量的相关法规。

不仅存在于瓶装水中

值得关注的是，微塑料不仅存在于瓶装水中。不同研究者在自来水、海鲜、啤酒、海盐中都发现过塑料微粒。

去年，Orb Media领衔的研究对十多个国家的自来水样本进行调查研究，结果发现，83%的自来水都被塑料微粒所污染，其中美国塑料微粒污染问题最严重，自来水受污染的比例高达94%，包括美国国会大厦、环境保护局总部等多处地点都受到污染。

微塑料污染问题主要还在于塑料的广泛使用以及人们对塑料的依赖。塑料经过使用、风化、日照等，可粉碎形成微塑料，微塑料进入海洋、下水道、空气，进而侵入到人类的饮用水和食物。

现在，全球每年生产的塑料超过3亿吨，其中只有20%的废弃塑料被循环利用或者焚烧处理，大部分被填埋或丢弃进海里，造成无处不在的塑料垃圾污染。当然，塑料污染问题已经引起全球关注，比如，欧盟就计划至2030年，对全部塑料包装实行回收，不再使用一次性塑料咖啡杯等，以此抗击污染问题。