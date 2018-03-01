合法前景渺茫　大户加紧抛售-数字货币暴跌 市值缩水数百亿美元

晨报记者 林劲榆

比特币、以太币等再度遭遇滑铁卢，短短两天内，比特币相继跌破9000美元、8000美元大关。

昨天，加密货币市值网站数据显示，全球市值前100的数字货币仅两家上涨，前20的数字货币全军覆没，最具代表性的比特币单日跌幅接近10%。整体数字加密货币市值在过去的24小时已经缩水数百亿美元。

排名前20加密货币齐跌

受全球监管层态度影响，比特币等加密货币近日再次开启暴跌模式。上周深跌20%并失守1万美元后，本周继续下跌。据加密货币信息平台Coindesk数据显示，昨天早晨，比特币近期首次跌破8000美元整数位心理关口，最低触及7700美元下方，截至北京时间当日下午5点，小幅回升到8000美元上方。在前一天，比特币的下跌更加惨烈，从9300美元以上的高点一路下跌，9小时内跌幅超过7%。

在比特币的带动下，加密货币几乎全线下跌，惨不忍睹。据加密货币市值网站CoinMar-ketCap数据显示，截至15日17：30的过去24个小时里，市值排名前20的加密货币集体下跌，无一幸免，市值排名前100的数字货币也仅有两家上涨。排名前三的比特币、以太坊和瑞波币分别缩水9.3%、10.86%和8.47%。跌幅最大的NEM在过去24小时内缩水了四分之一的市值。

今年以来，以比特币为代表的加密货币表现跌宕起伏。去年12月，比特币冲顶2万美元后出现大幅调整，一度面临腰斩再腰斩的困境，失守6000美元。但反弹也来得很快，在监管者政策口风“松动”的背景下，比特币仅用了两周时间便成功收复10000美元。比特币近期再度大幅连续下挫，单周重挫近20%，整体跌幅已经超过40%。

政策打击，平台抛售

比特币始终在灰色地带游走，政策以及市场上风吹草动都对其估值产生了重要的影响。

近日，一些海外社交和搜索网站宣布，今年6月将禁止数字货币和ICO（首次代币发行）投放广告，有消息称此规定本月就将实施。

官方对于比特币的态度也越来越负面。3月8日，日本金融厅网站公示了对一批加密货币交易所的行政处罚，包括暂停交易、业务整改等。另外，在一封发给G20主办国阿根廷的财政部长的信件中，法、德官方引用多份关于加密货币及其影响的国际报告，表达了对加密货币可能影响金融稳定的担忧，并呼吁对其采取“跨国界”行动。

除此以外，正在动摇比特币坚定投资者的一条重要消息在坊间传闻。有消息称，在全球最大数字货币交易平台Mt. Gox（中文名为“门头沟”）申请破产后，由政府指派的受托人小林信明开始悄悄大举抛售比特币，以筹资偿还平台投资者的损失。从去年12月起，小林信明先后分批抛售约4亿美元比特币，间接触发了今年以来多次比特币价格大跌。当前他手里还有16.5万枚比特币（约19亿美元市值）等待出售。今年每一次比特币价格大跌的背后都可以隐约看到其抛售的身影。

“随着那些坚定持有者的离场，比特币正在显示资产泡沫的所有特征。尤其是各国对比特币的应用场景从严监管，令其估值与实际应用需求进一步‘失衡’。”高盛发布最新报告称，比特币或将面临新一轮抛售，很可能跌破2月份创下的5922美元年内最低点。