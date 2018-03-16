证监会副主席阎庆民昨日接受记者采访时表示：-CDR将成独角兽上市新途径

晨报记者 曹西京

证监会副主席阎庆民15日表示，中国存托凭证(CDR)将很快推出，CDR是解决两地的法律、两地监管的有效措施，有利于已上市、海外退市企业回A股上市。对“独角兽”企业名单，阎庆民指出，这需要多个部委共同筛选，科技部、工信部有技术参数，需达到标准，涉及工业互联网、人工智能等。昨天，沪深交易所表态将吸引更多优质创新企业上市。分析人士认为，CDR有利中概股估值提升，加快中国资本市场国际化进程，方便境内投资者买卖独角兽股票，同时可能冲击估值偏高的部分创新A股。

沪深交易所在积极准备

CDR，是境外上市的公司面向存管银行定向发行一批股票，存管银行再以这些股票为底层资产，在中国境内发行一批“凭证”，这些“凭证”可以以人民币计价，在上海或者深圳交易所上市交易。使用CDR方式回归A股，可以避免阿里、腾讯们走“私有化”的路。那样耗资大、牵扯面广，而且涉及互联网公司普遍存在的“可变利益实体”（VIE结构）以及可能导致的资本外逃等。

熟悉资本市场的投资者，应该了解与它相近的一个概念——美国存托凭证（ADR），这是一种在美国广为使用的适用于外国公司在美上市的解决方案，不少赴美上市的中国企业采取ADR代表公司股票。因此，CDR就是Chinese Deposi-tory Receipt(中国存托凭证)的首字母缩写，指在境外上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证。

证监会认为，CDR可能是允许境外上市的中国公司以及独角兽公司在A股市场上市的最佳方式。因为它可以规避一系列障碍，例如禁止拥有VIE架构或拥有多层股权结构的公司在A股上市、A股上市需要满足诸多财务要求（如盈利纪录）、较长的审批程序等。海外上市的新经济企业可以CDR的方式回归A股（同时保留境外上市），据称第一批入围的8家包括腾讯、阿里、百度、京东、携程、微博、网易以及中国香港上市的舜宇光学，前七家均是中国上市互联网公司领头羊。

深交所研究所经理陈娟表示：对CDR，交易所已经研究了很长时间，做产品规则和制度上的准备，只是一直没有抛出来，今年条件比较成熟，预备尽快推出。

上交所昨天表示，今年将围绕供给侧结构性改革主线，进一步推动交易所市场转型升级，增强服务实体经济特别是新经济的能力。

不太可能改变A股制度

瑞银证券中国首席策略分析师高挺预计，CDR的推出可能会提升相关股票估值、短期使A股市场流动性承压，同时减弱港交所同股不同权改革可能带来的影响。“CDR 只是为境外上市公司回归A股或新经济公司境内上市提供了一个新途径，不太可能彻底改变A股目前的IPO制度。”他说，CDR有“发行新股”以及“挂牌”两种可能的模式，前一种境外上市公司可以向内地投资者发行CDR（类似于增发）进行再融资；后一种并没有新股发行，类似一个以境外上市股份为基础的境内交易衍生金融工具。

在高挺看来，境外上市的中国科技公司通过发行CDR可以获得充足的融资来支持其营运和扩张；同时估值提升。因为境内投资者对新经济成长股具有较高的偏好（A 股市场稀缺价值）。不过，对整个市场，发行CDR可能是一把双刃剑。如果这些公司有再融资需求，股票供应将增加，从而使A股市场的流动性和情绪承压。如果四大中国科技巨头发行相当于其当前股本5%的CDR，预计A股二级市场将需要3730亿元（590亿美元）资金来承接，这和2017年1.722万亿元的股权融资总量比也较大，但他们不一定同年发行。