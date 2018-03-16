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风 雨

按照高智的说法，下一步，新经济概念股是二级市场将迎来的新风口。那什么是新经济呢？新经济是指新的经济形态。社会占主导地位的产业形态的不同，决定社会经济形态的不同。在不同的历史时期，新经济有不同的内涵。当前新经济是指创新性在知识中占主导、创意产业成为龙头产业的智慧经济形态。

“所谓‘新经济’是建立在信息技术革命和制度创新基础上的经济持续增长与低通货膨胀率、低失业率并存，经济周期的阶段性特征明显淡化的一种新的经济现象。美国自1991年4月份以来，经济增长幅度达到了4%，而失业率却从6%降到了4%，通胀率也在不断下降。如果食品和能源不计在内的话，美国1999年的消费品通胀率只有1．9%，增幅为34年来的最小值。这种经济现象就被人们表述为‘新经济’。”高智说。目前这种“新经济”，其主要动力来源于信息技术革命和经济全球化浪潮。

“对于科技股的投资，近期机构纷纷认为，将是贯穿2018年的核心投资主线。未来A股市场有望出现一批科技领域新蓝筹，投资者可利用调整机会积极吸纳中小创中确定性品种，进行中长线战略布局。”郁教授道。5G概念还没有被市场充分挖掘，日前，工业和信息化部部长苗圩表示：去年年底还是今年年初，我国已经开始着手在研究6G的发展，也就是第六代移动通信。想想看，科学技术日新月异，给A股市场带来巨大机会。

“最近以芯片和5G为代表的科技股成为二级市场涨停家数最多的板块，芯片和5G概念在去年7月到11月走出过一波波澜壮阔的拉升行情，芯片国产化指数由3845点涨至5900多点，板块整体涨幅达到53%，在今年1月的快速调整中，如今指数又重新回到了去年7月的低位。我觉得这些板块和个股还会有金矿可挖。”高智说。以芯片、5G为代表的科技题材股近期持续强势反弹说明它们估值修复的逻辑已不再完全是“超跌”，这是新动向，需要留意。

今日行情预测：收阳

仓位：70%