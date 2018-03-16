晨报记者 韩益忠

昨日沪深两市低开走高，整个上午沪市基本都在3300点下方小幅运行，盘中国企改革概念股爆发，国投中鲁、中成股份等6股涨停。此外，保险、电力、酿酒、燃料电池等板块也较活跃。次新股疲软，多只个股跌逾9%。午后多头在指标股带领下大举反扑，最后沪市和创业板顽强收出阳线。盘面板块和个股分化严重。

2月电动车销量高增长

根据中汽协数据，2018年2月新能源汽车产销量分别为3.92万辆和3.44万辆，同比分别增长118.3%和95.6%，环比1月下降3.3%和10.5%，主要受春节放假影响。新能源乘用车销量为3.23万辆，同比增长93.3%，环比下滑4.7%，其中纯电动乘用车2.13万辆，插电混动乘用车1.09万辆；新能源商用车销量为0.22万辆，同比增长129.4%，其中纯电动商用车0.21万辆，插电混动商用车23辆。

机构认为：继续看好电动车行情，重点布局上游钴锂和中游细分龙头，可关注华友钴业，天齐锂业、汇川技术、星源材质、宏发股份、杉杉股份、天赐材料，新宙邦、创新股份、国轩高科、长园集团、格林美、三花智控、赣锋锂业等。

区块链板块未来可期

目前区块链技术已进入大规模探索阶段，应用落地未来可期。具备分布式对等、不可伪造或篡改、透明可信等独有特性的区块链技术，有望在现有商业理念和模式上做出较大创新，而随着标准化逐步推进，区块链有望在过程复杂、参与主体多、信任成本高的场景率先应用，如金融、贸易、社交娱乐等，届时相关行业、企业在经营效率、资金安全等方面也将持续受益。

机构认为，通过区块链技术对传统业务优化，可巩固和提升主营业务竞争能力。对于区块链概念公司，应关注主业发展良好，且区块链技术能给业绩带来较大提升的公司。投资者可关注子公司布局区块链多行业领域应用的赢时胜、开展区块链票据应用的恒生电子，以及研发数字货币底层加密技术的卫士通，另外还有参与区块链研究的四方精创、高伟达，以及海联金汇、奥马电器等。

节点话题炒作渐冷

由于围绕热门话题炒作的行情渐趋冷落，一些由此诞生的近期热门品种出现明显疲软走势，其表现形式就是市场热点转换速度过快，短线节奏控制难以把握，不过，大方向的投资逻辑，还是应该集中布局有业绩连续增长的确定性标的上较可靠，继续以商业模式清晰、业绩确定、有充裕现金流、资产负债率低的优质公司为首选。

技术上，短期走势随着大事件节点即将结束而会重新进入自己的轮回中，接下来，市场消息面、投资者情绪变化、美国对华政策以及国家产业政策的积极调整都会对股指方向产生影响，但行情仍将以结构性机会为主，对于昨日逢低抢进的筹码可以在冲高时及时兑现。