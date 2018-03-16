上期能源举办原油期货交割仪式

记者 韩益忠

晨报讯 昨日，上海期货交易所（下称上期所）子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）在上海举办原油期货指定交割仓库和指定检验机构授牌仪式暨期货交割业务培训。中国石化石油储备公司、中油燃料油、中化兴中、大连中石油储运、青岛港董家口、洋山石油等6家指定交割仓库、3家备用交割仓库和4家指定检验机构的代表出席授牌仪式并参加了原油期货交割业务培训。

据悉，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。会员入会方面，上期能源已批准149家期货公司会员资格和7家非期货公司会员资格；交割业务方面，确定启用6家指定交割仓库，共8个存放点，总核定库容595万方，其中一期启用315万方，启用4家指定检验机构，同时启用3家备用交割仓库，备用交割仓库核定库容260万方； 结算业务方面，批复同意12家银行从事境内存管业务、8家银行从事境外存管业务，银行账户开立、保证金管理和结算业务培训工作有序进行；市场投教宣传工作稳步推进，举办各类原油期货培训活动400余场；风险防范和技术系统的准备工作也已基本完成，相继进行5次全市场生产系统演练。

原油期货作为我国第一个国际化的期货品种，第一步是引入境外投资者参与，探索期货市场国际化的市场运作和监管经验，今后还将探索走出去的可能性，让世界从“认识”中国原油期货到“认知”中国原油期货，最终“认可”中国原油期货。