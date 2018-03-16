20家公司摆擂台吸引近500居民检阅-品质差异服务优劣市民说了算

孙子清

一年一度的“3·15”保险进社区体验活动昨日在虹口区中信广场与广大上海市民见面。今年，保险行业以“品质时代，诚信保险”为消费者权益保护日的宣传主题，诚信是保险这一发挥社会稳定器职能的金融工具永远不能缺失的一部分，而提升品质则是为了市民更好的生活而服务。本次活动中《新闻晨报》和《社区晨报》联合邀请了沪上20家产寿险公司，各公司在活动现场为居民提供咨询服务的同时，也作出了郑重的承诺，共话上海市民美好生活——



看品质：这些产品很给力

给消费者提供适合的保险产品是险企服务的第一步。

长安责任保险股份有限公司上海市分公司始终致力于为广大市民朋友们提供更专业的保险服务，以车险为例，现场收单，对仅涉及车物损事故，可现场收取理赔单证，减少客户往返保险公司烦恼。同时，还有快速理赔、简化证明等优质服务。长生人寿在产品设计方面，满足人生各个阶段对于意外风险防范、健康、医疗、养老、子女教育、家庭理财等方面的需求，并研发推出业界首款赴日医疗服务计划、高保额防范个人融资业务意外风险保障计划等创新型产品，并为每个企业提供量身定做的企业福利保障计划。

符合时代发展的理念是保险公司服务客户的基础。同方全球人寿承诺，将以民生保障为根本，聚焦健康养老事业发展，并以消费者的需要和诉求为导向，不断优化产品和服务，为上海以及全国的消费者创造更便捷、专业、安心的服务体验。

中国人寿财险上海市分公司始终坚持又好又快发展，紧紧围绕“做强、做优、有为、有位”八字要求，秉承“专业、快捷、便利、贴心”的服务理念，全面做到“365+”客户服务承诺，即“三大服务通道、六项安心举措、五重权益保障”，主动适应经济发展“新常态”。中荷人寿上海分公司积极践行“守信用、担风险、重服务、合规范”的行业核心价值理念，坚持诚信经营，积极传播诚信的保险服务理念。

看服务：这些体验很贴心

在移动互联网迅速发展的时代，越来越多的公司选择线上服务提升客户体验。

大都会人寿通过创新突破传统服务模式，倾听客户声音，满足其不断变化及快速增长的需求，持续优化“微客服自助服务平台”。建信人寿上海分公司以电子化、网络化和客户资料识别等技术为载体，将投保到保单售后服务整个保单生命周期细化为不同的场景，使每个场景都可成为共享服务的一部分。前海人寿近年来推出的“E化保全”、“E化理赔”等在线服务，使客户能够足不出户即可办理相关业务，为客户省去了交通费用、等待时间、环保方便，提升了客户的服务体验。

除了科技带来的便利服务，也实现了更为智能的人机互动功能。友邦上海带来了耳目一新的“保险知识挑战赛”人机互动答题游戏，高科技感着实吸引了众多市民纷纷前来跃跃欲试，挑战自己的保险知识面。友邦保险上海分公司郭杰声总经理亲自为上海市民演示了保险知识挑战的过程。

事实上，不仅是在线上，一些贴心的保险服务更是走进了消费者的身边。富德生命人寿从健康保健、养生、门诊医护、海外诊疗、急难救援、高端理财等方面，为VIP、产品专属客户提供彰显尊荣身份的高价值服务。复星保德信人寿聚焦健康管家，以“用心服务，做您专属的健康顾问”为服务理念，通过会员管理、健康档案、健康资讯推送等形式实现健康信息管理系统建设； 并将通过分诊预约、住院绿色通道、基因检测、国内紧急救援协助、名医二诊等形式打造特色增值服务。交银康联人寿在服务举措上充分考虑年长客户的客观需求，主动做好防金融诈骗提醒，积极为年长及居住偏远的客户提供上门服务，让客户随时都能感受到保险的温度。太平人寿上海分公司展开了一系列“服务三贴近，我们在行动”工作举措：包括贴近客户，展开“高效理赔，卓越服务”客户服务活动；贴近一线，特别设置“运营服务日”，为业务伙伴提供专属运营服务；贴近市场，面对发生的突发事件，能第一时间启动应急预案，成立理赔应急小组。

看民生：这些举措很暖心

拥有经济助推器和社会稳定器的职能，保险公司在回馈社会上一直勇于前行。

东吴人寿上海分公司勇于承担企业社会责任，先后投身白玉兰公益活动、携手上海院校打造“阳光育人百城千人”助学计划等公益活动。2017年10月10日，太平财险上海分公司前往上海首批长期护理保险试点之一的金山区，落地总公司78扶贫项目，为该区550名贫困养老护理员捐赠了总保额3300万元的意外伤害保险，为其提供1年的意外保障。

值得注意的是，全市112万老年人参与“银发无忧”惠民公益项目。据介绍，银发无忧项目是由上海市老龄办牵头，联合新华人寿保险股份有限公司上海分公司共同为上海市所有老年人提供人身意外伤害保障的一项爱心工程。自2005年项目推出以来，成功运作12年，累计参加老人超580万人次，遍布全市各区县，理赔超6.7万人次。

中国人寿上海市分公司积极参与上海市大病保险工作，目前已在7个区县64个街镇，2家三级医院设立大病服务点，承保份额达全市的55%，便捷高效的服务受到广大客户的肯定和支持。泰康通过虚拟保险产品与实体医养服务的跨界融合，整合全生命产业链，积极推进大健康、大民生、大幸福工程建设。位于上海松江的申园养老社区于2016年7月18日正式营业，截至2018年1月1日，社区入住客户总数450余人。

看理赔：这些赔款很及时

当然，作为保险消费者，虽然不希望出险，但是不幸出险后及时的理赔才是对他们最好的服务和安慰。

2017年6月17日，家住上海的倪先生浏览网页，看到华夏保险一款不错的保险产品，价钱也只要保费100元，于是就立即购买了。2017年7月12日，倪先生在回家途中，不幸发生交通意外当场死亡。家人悲痛万分，事后在整理遗物时发现倪先生之前购买的华夏保险一款名叫康平意外套餐的保险。2017年10月10日，处理好倪先生身后事的家人在华夏保险业务人员的陪同下来到华夏保险上海分公司理赔。据悉，倪先生出险后，家人及时报案。所以，当天华夏保险上海分公司立即开通了绿色通道，下午倪先生家人便收到了理赔保险金10万元。

在云南西双版纳旅行的章先生乘坐大巴时发生胸痛胸闷、呼吸困难等症状，被送往当地人民医院救治，确诊为急性心梗。章先生为中信保诚人寿金卡客户，可享受“全球紧急救援服务”。中信保诚紧急救援中心与章先生取得联系，做出了回沪治疗的决定，并为章先生启动医疗专机转运。在中信保诚紧急救援中心安排下，飞机降落后医护人员随即通过机场专用绿色通道迅速将章先生送往上海华东医院并转入ICU病房，开展进一步治疗。据介绍，此次紧急救援服务费用由中信保诚人寿承担，依据服务内容约定，每次国内医疗救援事件最高可承担费用为人民币700万元。