上海环球马术冠军赛　林志玲将再度出席-亲子游有了新选择

晨报记者 王 嫣

4月踏青好时节，爸爸妈妈们是不是又在绞尽脑汁想，带孩子去哪里玩？4月20-22日的上海环球马术冠军赛，在地点环境、观赛体验、互动活动等各个方面，都非常适合亲子游。

为什么孩子爱看马术？

在很多欧洲国家，孩子从小学骑马是一件较为普及的事情。与动物交朋友、强身健体、端正仪态、塑造气质，马术对青少年成长的帮助何其多。但如果没有太多的时间精力学骑马，看马术赛，同样是开拓视野的好方式。

今年连续第五度来到上海中华艺术宫南侧开赛的上海浪琴环球马术冠军赛，是全球最高级别五星级的马术场地障碍赛，在这里感受人与动物之间天衣无缝的默契配合，感受优雅与力量的完美结合，可谓是寓教于乐的健康选择！

更何况今年赛事特别制定以优惠的价格选择成人票搭配购买儿童票的政策（优惠和购买详情请见官方票务网站久票网），最低只需要560元，就能完成一次特别的亲子之旅。

亮点多多 林志玲同场观赛

学习优雅观赛礼仪，穿戴美美的行头出现在看台，也是马术运动的魅力之一。往年常有潮爸辣妈带着萌娃身着亲子装亮相，成为吸睛的焦点。今年，赛事的“忠实拥趸”、气质美女林志玲将会在4月21日的比赛中再度现身看台，与观众朋友同场观赛。

此外，去年现场大受欢迎的BMW儿童交通安全训练营，今年仍然会持续给孩子们带来独特乐趣，观赛之余，家长们不妨陪着孩子到现场亲子乐园做个安全驾驶小达人。

特别值得一提的是，今年为了提升观赛体验，赛事方首次为所有看台都加设了顶棚，不管是刮风下雨还是艳阳高照，都不用担心。适逢赛事五周年，现场的布置也更加梦幻。除了桃花朵朵、绿草茵茵，精致的旋转木马也将首次来到上海浪琴环球马术冠军赛的现场，点缀出浪漫唯美的氛围。