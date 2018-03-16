欧冠八强-最稳的还是西甲

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晨报记者 金 昊

北京时间3月15日凌晨，2017-2018赛季欧冠1/8决赛的最后两场比赛全部结束。西甲豪门巴塞罗那在诺坎普球场以3∶0兵不血刃地拿下了与切尔西之间的第二回合较量，而做客土耳其的德甲豪门拜仁慕黑同样毫无悬念地战胜贝西克塔斯挺进八强。

至此，欧冠八强全部诞生，西甲成为最大赢家，共有皇家马德里、巴塞罗那与塞维利亚三支球队。英超晋级的是曼城和利物浦，意甲也有尤文图斯和罗马两支球队晋级，另一支八强队伍是德甲霸主拜仁慕尼黑。

一轮淘汰赛，三队遭淘汰

5支球队参加欧冠小组赛且全部出线，英超球队在本赛季欧冠的赛场上让所有英超球迷都为之一振。毕竟，从2009-2010赛季开始，英超球队已经很难进入欧冠八强，半决赛和冠军更是遥不可及。但欧冠十六强中占据五席，这不禁让大家开始对“英超重夺欧冠霸主地位”这事儿开始憧憬。

但万万没想到的是，在1/8决赛当中，竟然有三支英超球队遭遇“翻船”，而这其中，最让人意想不到的就是“红魔”曼联被塞维利亚淘汰。尽管没有抽到像同城球队曼城那样堪称“鱼腩”的对手，但刚刚经历换帅且在西甲赛场被赫罗纳疯狂追赶的塞维利亚近况也好不到哪儿去。更何况，以绝对实力来说，曼联绝对要高出塞维利亚好几个档次。但现实情况，却是塞维利亚成了最后的赢家。

除此之外，近来势头相当不错的热刺在第二回合率先取得进球的情况下，被经验更加老道的尤文图斯逆转，最终惨遭淘汰；而另一支英超豪门切尔西，则在与巴塞罗那的对话当中落败。相比较之下，曼联的出局，最让人觉得不可思议。刚刚在双红会上将“死对头”利物浦斩落马下的穆里尼奥，在欧冠赛场上却拿不出应对塞维利亚的方法。面对曼联仅有的“高举高打”和“边后卫斜插肋部空当”的战术，蒙特拉应对自如。当然，如果他连这么原始的战术都无法应对，他也不必再自称“意大利教练”了。

英超崛起，尚需时日

不可否认的是，近两年来，英超球队在逐渐提升技战术素养的同时，也囤积了一大批世界级球星，这也让他们在绝对实力上已经可以与皇马、巴萨、拜仁等超级豪门“掰掰手腕”。但想要在欧冠赛场上走得更远，英超球队还需要学会保持“稳定”。

在十六进八过程中出局的曼联、切尔西和热刺，都在赛季中期遭遇了各自的问题，这才导致了球队没有办法在多线作战中保持专注，而这一点，是超级豪门的必修课。对于英超球队来说，重回欧冠赛场只是第一步，他们要学习的，还有很多。当然，除了经验方面的学习，在管理方面，英超豪门也应该向其他豪门学习一下如何保持队内的稳定，这不仅仅是主教练的责任，也是各俱乐部体育主管的责任。