楼市分化 美好地标凸显价值

记者 刘 因



与去年普遍旺销局面不同，2018年开春，上海楼市出现明显分化。

一月份上海楼市新增供应44万平方米，环比大增94%。剔除春节因素后，三月中下旬，不少售楼处正积极做开盘前各项准备，争取早春在市场面市。

随供应增加，远郊一些楼盘销售速度开始放缓：年初，宝山与江苏交界处一大盘售楼处开放，本来预计会承接之前市场买家热情追捧格局，不料买家热情已全无踪影，面对观望情绪，开发商只得紧急调整营销策略。

政策面上，新近的政府工作报告中明确表示“坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控”。可见，2018年，楼市调控将延续，而调控预期会影响购买行为，不断挤压投资投机力量。未来，在保持平稳交易基础上，楼市将逐步降温，楼盘走势持续分化。

分化格局中，作为优质物业典型代表的美好地标项目，将表现出良好市场走势，项目价值迅速凸显，成为购房者抵御楼市周期性波动的标尺。

综合而言，本届老记看盘探索的美好地标，基础层上，将看房地产要素构件，包括地段、交通、配套、物管、房型、设备、装修等指标；标杆层上将看项目对市民提高美好生活的领先性、识别性，包括新科技、新创意设计、区域未来价值、新服务等；特殊层面上，将关注购房者今年市场可能存在的一些陷阱：如由于交房时间延长原因，变相降标降配……

探寻美好地标，2018老记整装启程。