老记12岁 精彩楼市12年

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昨天，老记看盘迎来了12周岁生日。从2007年到2018年，老记看盘在不同的楼市周期中，沉着以对，理性分析，在开发商与购房者间架起桥梁，为上海楼市留下了一串串精彩的足迹。

3·15起步 关注热潮迭起

2007年，第一届老记看盘的初衷，是针对当时信息不对称，一直困扰购房者看盘情况。受自身投入时间和精力的限制，大部分购房者很难通过看盘获得全面的信息，而从售楼人员这边又往往很难获得中肯的置业建议，于是，沪上地产老记决心用他们的足迹和笔触为市民的看房做件实事，提供有效的一手信息，发起了沪上首个“老记看盘”活动。事实上，当时活动选择在“3·15”消费者权益保护日前夕，也是为了契合“保障消费权益、提升企业责任、检验购房环境”的主旨，最终，当年迎来了30余家候选楼盘的积极参与，他们纷纷敞开售楼处的大门，接受记者和广大看房者的检验。

12年来，老记看盘曾掀起一波又一波关注热潮：2008年，受到美国次贷危机影响，楼市风向发生变化，面对开发商的主动降价，部分购房者反而因为“追涨杀跌”的心态不敢买房了。于是，当年老记看盘活动就主动聚焦楼市刚性需求，为百姓置业的及时出手打CALL。2012年底上海楼市出现翘尾行情，针对市场新形势，2013年老记看盘活动提出关注“三声”：一是风声，提前关注区域的整体供应量，为购房者提供更多的区域动态信息； 二是剖析涨声，老记将重点关注定价机制，教购房者防忽悠；三是反馈呼声，通过采访，把前期业主或看房者对项目的意见反馈给开发商，构建双方沟通的桥梁。12年来，老记看盘已成为开春上海楼市的亮丽一笔。

频频出新 老记正青春

与此同时，12年来，老记看盘活动也在模式上不断创新，不仅触网，触电，更将视频制作成光影纪念册，滚动播放。

2014年，已经积累了不少粉丝的老记看房活动，邀请热心读者跟随一同前往项目实地看盘，推出“购房车APP”，不仅仅依托传统媒体，更整合星空营、新闻晨报官方微博等线上媒体，在老记看盘版面上加印二维码链接，手机拍照即可登上网站及官方微博，了解活动进展、认证楼盘的具体户型及周边配套，真正实现足不出户亦可了解楼盘的信息。

2016年，“老记看盘”为了使所呈现的内容更全面、更丰富，看盘阵容标配除了“记者团”，还要再加上阵容强大的“特邀嘉宾看房团”，资深业内专家、知名室内设计师、验房师、企业商家等倾力加盟，进行老记看盘的跨界、立体报道。

时光如梭，2018年“老记看盘”又一次如约而至，在接下来的时间里，老记们将深入楼市第一线，全方位为发现“美好生活”打前站，丈量上海品质居住的新趋势、新高度。让我们拭目以待吧！