为生活而设计 被生活所感动

由阳光城开发，最近面市的绍兴檀院是扎根于越地性灵文化之下的一种“雅”，是“淡而有味”。它不是无机的视觉游戏，而是越地文化在这个时代的自然呈现。

檀院的主入口空间一改传统对正布局转而采用更加纯粹的建筑语汇和手法，通过光影及高对比材质的组合，利用有限的进深空间，塑造出别有韵味的半室内空间。弧形墙面与立柱的呼应，顶部星光灯的点缀，门扉半开迎客的文儒气，巨石雕塑与大理石面的对比，卷起的墙面翘脚等，都力图给人一种不同的光影空间体验。

檀院于形色的表达是克制的，色彩上主要是黑白灰。地面颜色的深沉让所有的立面具有漂浮感。前庭空间简洁、有序。方正的建筑围合空间内加入了不对称的构成元素，保证礼制前提下使空间不至过于严肃，一棵树，一方石，皆成景。水景分为动静两部分，入口小水面跌水哗哗有声，主步道两侧大水面又静若处子，最大限度放大整体空间。人行水上而影映其中。

檀院的景观是微妙的，在反复品味后才可以觉察。后场空间作为还原未来生活场景的场所，整个空间采用自由式布局，长廊、茶亭、碎石、绿岛以及自然水面，围绕自然主题，巧妙借用墙外山景，与水岸的自然景观相得益彰。 (唐榕蔚)