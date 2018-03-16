■周六胜负彩18038期综述-水晶宫西布朗到底谁能止跌反弹

王祥明

周六18038期胜负彩，以四大联赛构成，包括英超利物浦和意甲尤文两支人气豪门球队，场次交锋球队之间实力差距不大，总体难度较高，缺乏胆材。

英超有3场比赛涉及保级。水晶宫和西布罗姆维奇两支连败球队客场出战，如果不能及时反弹，下赛季还想待在英超，恐怕很难。倒数第二名的斯托克城主场面对埃弗顿或是“天空之城”自救的一次机会，本赛季的埃弗顿客场只有1胜。另一场比赛涉及欧战区，目前排名第4的利物浦面对无欲无求的中游球队沃特福德，拿下3分应该是克洛普计划内的事。

德甲本期有5场赛事。门兴和霍芬海姆目前都排名中游，近况对比，门兴不如霍村，即使有主场之利，想要拿下3分也很困难。美因茨深陷降级区，客战较弱，面对法兰克福想要拿分不易。另一支保级区球队汉堡，本轮对手是柏林，最近2次主场作战汉堡都赢球，最近几个赛季保级经验丰富，这场比赛汉堡必须要拿分了。剩下2场比赛，中游球队奥格斯堡已经连续4次战胜不来梅，心理优势明显。沙尔克本赛季的发挥也十分出色，两队拿分问题不大。

意甲本期只有2场比赛，尤文图斯欧冠晋级，联赛中也夺回了榜首位置，气势正盛，拿下对手问题不大。另一场比赛则需要小心，乌迪内斯目前中游位置，客队正处于保级抢分阶段，没准有意外赛果打出。

最后的3场西甲，都是主队相对强势，但并非十足把握。瓦伦西亚本赛季表现出色，主场强势，不过他们的对手阿拉维斯也好对付，最近10场只有1场平局，无论面对谁都不摆大巴，打法激进，本场要么不爆冷，要爆冷的话或许会是本期的杀伤力担当。赫塔费上轮联赛主场爆冷输球，球队两连败，而且客场至今只有1胜，战斗力十分虚弱，本场难有作为。同样客场只有1胜的西班牙人，面对皇家贝蒂斯最近3次全部获胜，并且球队近期7轮不败，其中包括面对皇马、巴萨这样的超级豪门。西班牙人状态不俗，历史交战又有心理优势，更有希望拿分。

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哈德斯菲尔德VS水晶宫

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保级6分战，水晶宫近期战绩低迷，联赛4连败，球队急需胜利摆脱颓势。从两队近期交锋看，水晶宫胜少负多。但水晶宫并非没有机会，从本赛季的球队战术特点来看，哈德斯菲德防守端容易在危险区域犯规，而且球员的个人失误偏多，水晶宫在进攻端恰恰是定位球进攻能力不俗，所以一旦双方陷入对攻战，水晶宫的获胜几率更高。

本场比赛双方预估进球值为哈德斯1.9、水晶宫1.6。主队的进球优势并不明显。

斯托克城VS埃弗顿

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斯托克城排名英超第19位，埃弗顿排名第9，本场比赛如果从球队战意、技战术打法看，客队想要拿分、获胜没那么容易。从战意来看，斯托克城为保级而战，每场比赛力争三分，而埃弗顿处于无欲无求阶段，争欧战区无望，保级也无忧。其次战术打法，斯托克城的强项是争抢高空球得分，正是埃弗顿的弱项，如果斯托克城坚持高空球轰炸，获胜并非没机会。

本场比赛双方预估进球值为斯托克城1.5、埃弗顿0.8。斯托克城进球概率大于埃弗顿较多。

利物浦 VS 沃特福德

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本赛季英超只有2支球队场均进球超过2球，曼城和利物浦。利物浦目前排第4，领先第5的切尔西4分，主场面对实力弱于自己的沃特福德，取胜是唯一目标。沃特福德排名联赛第10，战意并不强，而且球队客场战绩也糟糕，近8轮联赛客场1平7负。从两队战术特点来看，利物浦各方面都强于沃特福德。

本场比赛双方预估进球值为，利物浦2.2、沃特福德0.6。

[三串一方案2·推荐者：王祥明]

汉 堡 VS 柏林赫塔

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汉堡最近几个赛季是保级专业户，本赛季依然深陷保级区。他们目前排名倒数第二位，已经落后美因茨7分。球队最近对俱乐部高层进行了洗牌，并对球队首发阵容进行了调整，这些都是球队要自救的信号。

本场主场作战，是一个反弹的契机。汉堡应该可以抓住这个机会。

乌迪内斯 VS 萨索洛

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乌迪内斯4连败，2018年的8场联赛仅胜1场，整体状态比较低迷。球队近期后防核心、队长达尼洛（21场1球）和主力中锋拉萨尼亚（21场7球1助攻）都有伤，本轮出战成疑。对于正处于保级抢分阶段的客队萨索罗来说是一个极佳的拿分机会。

费拉拉SPAL VS 尤 文

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尤文图斯气势如虹，球队在本周欧冠客胜热刺，淘汰对手晋级。

联赛中也用一波12连胜夺回了榜首位置。目前的尤文很难被阻挡，意甲降级区的弱旅，想要从尤文身上拿分，似乎是不可能完成的任务。

周六胜负彩18038期对阵

序号 联赛 对阵 比赛时间

01 英超 伯恩茅VS西布朗 03-1723:00

02 英超 哈德斯VS水晶宫 03-1723:00

03 英超 斯托克城VS埃弗顿 03-1723:00

04 英超 利物浦VS沃特福德 03-1801:30

05 德甲 门兴VS霍芬海姆 03-1722:30

06 德甲 法兰克VS美因兹 03-1722:30

07 德甲 奧斯堡VS不来梅 03-1722:30

08 德甲 汉 堡VS柏林赫塔 03-1722:30

09 德甲 沃尔夫VS沙尔克04 03-1801:30

10 意甲 乌迪内斯VS萨索洛 03-1801:00

11 意甲 费拉拉VS尤文图斯 03-1803:45

12 西甲 瓦伦西亚VS阿拉维 03-1723:15

13 西甲 皇家社会VS赫塔费 03-1801:30

14 西甲 贝蒂斯VS西班牙人 03-1803:45

英超第30轮部分比赛数据

比分 射门（射正） 角球 控球率 犯规

曼联2:1利物浦 5（2）：14（2） 1:1332%：68%10:16

埃弗顿2:0布莱顿 13（3）：10（4） 10:359%：41%10:14

哈德斯菲尔德0:0斯旺西30（4）：0（0） 12:081%：19%9:9

纽卡斯尔3:0南安普顿 7（5）：6（2） 2:6 37%：63%10:10

西布朗1:4莱斯特城 6（2）：14（6） 7:6 44%：56%6:7

西汉姆0:3伯恩利 13（4）：7（4） 5:1 52%：48%13:7

切尔西2:1水晶宫 27（11）：9（2） 12:362%：38%8:9

阿森纳3:0沃特福德 11（7）：11（4） 4:9 60%：40%12:9

伯恩茅斯1:4热刺 14（3）：12（8） 4:5 37%：63%10:7

斯托克城0:2曼城 3（0）：17（6） 3:1023%:77%6:8

德甲第26轮部分比赛数据

比分 射门（射正） 角球 控球率 犯规

美因茨0:1沙尔克 16（4）：6（2） 5:6 54%：46%12:18

拜仁6:0汉堡 18（7）：1（0） 11:175%：25%4:9

汉诺威1:3奥格斯堡 17（5）：18（9） 3:6 60%：40%13:17

柏林赫塔0:0弗赖堡 14（4）：5（0） 5:4 55%：45%7:13

霍芬海姆3:0沃尔夫斯堡17（6）：6（1） 11:447%：53%7:8

勒沃库森2:0门兴 19（7）：9（2） 3:5 54%：46%12:16

斯图加特0:0莱比锡 12（2）：8（3） 3:5 45%：55%16:12

多特蒙德3:2法兰克福 13（4）：10（3） 5:8 46%：54%19:11

不来梅3:1科隆 12（6）：8（2） 7:3 43%：57%15:14