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■周日胜负彩18039期综述-米兰力拼欧联杯 恐影响联赛发挥

　　陈　实

　　周日胜负彩德甲2场比赛，分别为科隆VS勒沃库森和莱比锡红牛VS拜仁慕尼黑，科隆迎战勒沃库森强弱对话分明，联赛副班长科隆本赛季仅积17分倒数第一，主场仅获得9分，近5个主场无一胜绩，而勒沃库森德甲客场近5轮3胜2平保持不败，科隆恐无力阻止勒沃库森全取3分。拜仁客战莱比锡红牛，双方四场交锋史，拜仁3胜1平，且拜仁欧冠兵不血刃晋级八强，士气正盛，看好拜仁客场拿下3分。
　　意甲共有7场比赛，其中有4场对话交战双方实力悬殊，分别为AC米兰VS切沃、克罗托内VS罗马、拉齐奥VS博洛尼亚、那不勒斯VS热那亚，AC米兰周五凌晨挑战阿森纳，为欧联晋级殊死一搏，恐影响周末联赛，且米兰主场进球率仅为31%，场均进球只为1粒，若切沃采取守势，米兰极难取得进球，看好本场平局。罗马、拉齐奥各自的两场比赛关系到两队欧冠资格，双方势必拼尽全力，罗马欧冠杀进八强，士气正盛，拉齐奥对阵博洛尼亚近6场4胜2平保持不败，双方拿下各自对手不在话下。另一场那不勒斯对阵热那亚，主队上轮做客国际米兰被逼平，加上周中意甲补赛尤文再胜，目前那不勒斯已落后尤文4分，本轮主场对阵弱旅热那亚，萨里的球队志在必夺。
　　另外3场意甲对阵双方实力较为接近，胜负难料，佛罗伦萨和都灵双方排名分居第9和第10，两队相互交锋也以平局居多，各自近5轮的意甲战绩也不稳定，看好双方握手言和。贝内文托对阵卡利亚里，主队近期主场战绩强势反弹，而客队近5个意甲客场只胜1场，看好贝内文托主场取分。维罗纳VS亚特兰大这一场十分有意思，维罗纳近3个意甲主场对阵亚特兰大3战全胜，且球队在意甲已经主场两连胜，而亚特兰大的客场战绩颇佳，近7个客场5胜2平保持不败，看好维罗纳拿下亚特兰大取得意甲主场三连胜。
　　西甲4场比赛，巴塞罗那和皇家马德里两支豪门的比赛引人关注，巴萨周中刚刚在主场3：0轻松战胜上赛季英超冠军切尔西，周末联赛主场对阵毕尔巴鄂竞技，实力和状态优势明显，客队近6个联赛客场未尝一胜且只进3球。皇马VS赫罗纳，银河战舰誓报首回合落败一箭之仇，近5个西甲主场皇马展现了恐怖的攻击力，总共打进19球，场均进球3.8个，赫罗纳恐难招架。两支豪门唯一的悬念是各自净胜对手几球。
　　本轮唯一一场英足总杯是莱斯特主场对阵蓝军切尔西，两队历史交锋平局较多，加上蓝军切尔西刚刚大败，欧冠出局，全队上下士气低落，更衣室内部也不十分和谐，此番坐客皇权球场，对阵昔日的英超冠军莱斯特，蓝军客场恐难取胜，90分钟内平局可能性较大。

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　　AC米兰　VS　切沃

　　竞彩不让球　 胜

　　米兰联赛9轮不败，主场战绩中规中矩，近十场5胜2平3负，进球只有8个，失球也是8个，火力并不凶猛，但防守稳健。反观客队，十个客场一场未胜，2平8负，只进了可怜的3球，丢球多达20个，这样一支攻防俱差的球队想在圣西罗带走一分极为困难，且米兰欧联首轮主场0：2负于阿森纳，基本已经出局，会把重心放联赛，最后冲击一下欧冠资格，主场必将倾尽全力，故看好主队全取三分。

　　拉齐奥　VS　博洛尼亚

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　　拉齐奥和国际米兰为欧冠席位争得头破血流，多赛一轮且领先国米一分，剩下的比赛必将倾尽全力。蓝鹰10个主场6胜1平3负，进球26个，比那不勒斯火力还猛，失球只有9个，进攻防守都是意甲数一数二。客队博洛尼亚近10轮比赛3胜7负，典型的送分童子，且场均失球达1.7，恐难经受住拉齐奥的火力考验，看好主队全取3分。

　　那不勒斯　VS　热那亚

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　　那不勒斯坐镇主场迎战热那亚，那不勒斯最近10个主场拿到了7胜1平2负的骄人战绩。两场失利分别是对阵尤文和罗马两支前四球队，唯一的平局来自中流球队佛罗伦萨。球队10轮轰进20个球，失球数为11个，且这11个失球里面有5个是对阵两强罗马和尤文的失球。其他八场比赛失球只有6个，对阵非前四的球队场均失球0.75个，防守端可谓坚不可破。进攻端场均2球的火力也不容小觑。反观热那亚10个客场4胜3平3负，进5球失5球，是靠防守拿分的球队，在面对那不勒斯的火力时，想不丢球很难，故这场比赛对于争冠的主队必将全力出击，主队3分很稳。

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　　莱斯特城　VS　切尔西

　　竞彩不让球　平

　　莱斯特城上轮英超以4：1击败西布朗，切尔西则在欧冠客场0：3惨败给巴萨，考虑到欧冠出局对切尔西士气造成的影响，以及球队近期在防守端暴露的种种问题，切尔西后场并不稳固，加上蓝狐阵中有英超6强都十分忌惮的杀手瓦尔迪，蓝军很难保证客场不丢球。从对阵巴萨以及上周末的联赛来看，切尔西的进攻端有所回暖，威廉的状态以及吉鲁加盟提供的战术选择，使蓝军进攻端多了办法，综上所述，看好双方都有进球，90分钟之内战成平局。

　　莱比锡红牛　VS　拜仁

　　竞彩不让球　负

　　拜仁上轮联赛6：0狂屠汉堡，周中又在客场3：1击败贝西克塔斯，士气正盛，从数据层面看，拜仁是德甲当之无愧的老大，各项进攻指标，如攻入前场30米次数、攻入禁区次数、传球次数、创球成功率等均为联赛第一，且球队能表现出和数据相匹配的场面实力和比赛内容，周末面对莱比锡红牛，拜仁还在相互战绩上占据绝对上风，看好球队客场全取3分。

　　皇家马德里　VS　赫罗纳

　　竞彩不让球　胜

　　C罗状态回勇是皇马近来的最好消息，近来连连进球的葡萄牙人已经升至西甲射手榜第三位，双方第一回合交锋皇马之所以落败就在于进攻效率之间的差距，第10轮赫罗纳2：1击败皇马，C罗个人贡献了7次射门，但只有3脚命中球门目标，而赫罗纳的前锋斯图亚尼只用4脚射门就打进1球。皇马本赛季场均攻入前场30米次数为66次，联赛第二，攻入禁区38.5次，联赛第一，关键传球412次，联赛第一，可见球队在创造射门机会方面依然处于顶级，只待C罗状态回勇，球队主场拿下赫罗纳不在话下。

　　周日胜负彩18029期对阵

　　序号　联赛　 对阵　 比赛时间
　　01　英足总杯　莱切斯特城VS切尔西　03-1900:30
　　02　德甲　科隆VS勒沃库森　03-1822:30
　　03　德甲　莱比锡VS拜仁　03-1901:00
　　04　意甲　贝内文托VS卡利亚里　03-1822:00
　　05　意甲　AC米兰VS切沃　03-1822:00
　　06　意甲　克罗托内VS罗马　03-1822:00
　　07　意甲　都灵VS佛罗伦萨　03-1822:00
　　08　意甲　维罗纳VS亚特兰大　03-1822:00
　　09　意甲　拉齐奥VS博洛尼亚　03-1903:45
　　10　意甲　那不勒斯VS热那亚　03-1903:45
　　11　西甲　巴萨VS毕尔巴鄂　03-1823:15
　　12　西甲　塞尔塔VS马拉加　03-1901:30
　　13　西甲　比利亚雷尔VS马竞　03-1901:30
　　14　西甲　皇马VS赫罗纳　03-1903:45

　　意甲第28轮部分比赛数据

　　比分　射门（射正）　 角球　 控球率　犯规
　　罗马3:0都灵　15（5）：10（3）　13:662%：38%8:21
　　维罗纳1:0切沃　7（2）：10（2）　3:4　41%：59%11:16
　　佛罗伦萨1:0贝内文托　14（5）：11（3）　8:9　40%：60%11:8
　　博洛尼亚0:1亚特兰大　10（1）：21（5）　5:1040%：60%11:12
　　卡利亚里2:2拉齐奥　5（4）：12（4）　1:4　39%：61%13:10
　　克罗托内4:1桑普多利亚14（8）：11（2）　3:1039%：61%13:10
　　尤文图斯2:0乌迪内斯　11（4）：5（1）　5:3　55%：45%7:9
　　萨索洛1:1费拉拉SPAL　15（4）：6（2）　9:3　42%：58%13:14
　　热那亚0:1AC米兰　9（2）：14（7）　3:3　37%：63%5:9
　　国际米兰0:0那不勒斯　3（1）：11（2）　2:3　35%：65%9:10

　　西甲第28轮部分比赛数据

　　比分　 射门（射正）　角球　 控球率　犯规
　　赫罗纳2:0拉科　9（6）：8（4）　2:2　49%：51%17:16
　　埃瓦尔1:2皇马　12（3）：12（6）　8:6　45%：55%12:7
　　塞维利亚0:2瓦伦西亚　21（5）：10（5）　7:3　62%：38%15:15
　　赫塔菲0:1莱万特　13（3）：11（3）　4:7　44%：56%14:16
　　马拉加0:2巴塞罗那　6（2）：20（9）　2:5　24%：76%15:9
　　西班牙人2:1皇家社会　18（7）：11（5）　6:4　48%：52%18:14
　　马德里竞技3:0塞尔塔　7（3）：8（2）　6:4　45%：55%14:10
　　拉斯帕尔马斯0:2维拉利尔9（3）：11（4）　7:3　56%：44%15:17
　　毕尔巴鄂2:0莱加内斯　13（5）：12（1）　3:6　44%：56%12:14
　　阿拉维斯1:3贝蒂斯　9（1）：10（4）　6:2　48%：52%18:17
　　
　　[意甲补赛]

　　尤文图斯2：0 　 亚特兰大

　　[欧冠八分之一淘汰赛第二回合]

　　罗　马　1：0 　 顿涅斯克矿工
　　曼　联　1：2 　 塞维利亚
　　贝西克塔斯1：3 　 拜　仁
　　巴　萨　3：0 　 切尔西
　　
　　[英格兰足总杯四分之一淘汰赛]

　　斯旺西VS热刺
　　17日　周六20:15
　　曼联VS布莱顿
　　18日　周日03:45
　　维冈V南安普顿
　　18日　周日21:30
　　莱斯特城VS切尔西
　　19日　周一00:30

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