《古墓丽影：源起之战》今天上映-“坎妹”接棒朱莉，吴彦祖不“打酱油”

晨报记者 陆乙尔

时隔十五年，观众又能看到一身劲装的劳拉在大银幕上奔跑了——新版电影《古墓丽影：源起之战》今天起以3D、IMAX3D等版本在内地上映。新生代演员“坎妹”艾丽西亚·维坎德接棒安吉丽娜·朱莉，化身女探险家劳拉·克劳馥远征蛮荒海域的古国遗迹，同时她还将携手吴彦祖共同对抗实力强大的反派组织。

新劳拉的第一次探险

对于中国的80后、90后观众来说，“古墓丽影”是一个充满童年回忆的IP。1996年，游戏《古墓丽影》上市，手持双枪的劳拉很快成为众多游戏迷心中最爱的女主角。随着游戏一代代更迭直至2001年，电影版《古墓丽影》上映，安吉丽娜·朱莉成功还原了游戏中劳拉桀骜不驯的气质，颇受好评。两年后，电影版第二部上映，因口碑、票房等原因，该系列止步于此。

如今重启的《古墓丽影：源起之战》与原版电影的故事有了很大不同。新版根据2013年《古墓丽影9》改编，讲述了劳拉成为闻名世界盗墓者之前的故事——年轻的劳拉解开了失踪父亲留下的谜题，根据线索前往东方小岛上的古老墓穴，开启了人生第一次探墓冒险。

接过重启重任的挪威导演罗阿尔·乌索格表示，新劳拉是安吉丽娜·朱莉版劳拉的前身，是还没有成为超级英雄的小年轻，“看着劳拉从日常生活中跳出来，迎接常人不敢想象的挑战，走上成为探险家的征程，非常有意思。”

影片从真实的历史悬案中汲取灵感，探险目的地是日本弥生时代邪马台国女王卑弥呼的墓穴，片中，千年古墓与天然洞穴融为一体，遍布致命机关。拍摄时，导演一再主张尽可能使用实景，给观众脚踏实地的感觉。因此，该片的动作风格也摒弃了浮夸炫技，走写实风格，比如劳拉的武器大多是弓箭之类的冷兵器。影片动作戏频率也很高，劳拉不是在与反派贴身肉搏，就是在飞跃丛林、从高空坠落。

除了惊险刺激的动作场面，片中劳拉与父亲的关系也是重要线索。从因父亲失踪幸福童年戛然而止，到七年过去仍然无法接受、决心去荒岛寻找父亲，再到父女相见产生矛盾最终和解，却又迎来悲伤结局……导演表示，情感是一部电影能否感染人的关键，加入这条情感充沛的故事线正是希望电影除了带来刺激以外，更能打动观众。

女主男主戏份同样精彩

接棒朱莉的新劳拉，是被中国影迷称为“坎妹”的艾丽西亚·维坎德。她曾凭借《丹麦女孩》获奥斯卡最佳女配角奖，还出演过《谍影重重5》《秘密特工》《机械姬》等片。在拍摄时，敬业肯吃苦的“坎妹”坚持自己上阵表演所有她能做到的特技动作，比如跳下瀑布被急流冲走的镜头，就是她自己在奥运会皮划艇的赛道里亲身拍摄的。

吴彦祖扮演的是带领劳拉上岛、一起对抗反派的探险船长陆仁，这个角色并非“打酱油的”，戏份颇为吃重。吴彦祖透露，读完剧本后他就发现这个角色是个很立体可信、有血有肉的人物。“我尤其喜欢他和劳拉有着平行的过去，他们两人在经历着同样的事情，但两人的处理和接受方式完全不同。劳拉依然尊敬她的父亲，但陆仁却早早失去了尊敬，沉迷酒精，直到后来他发现父亲其实是为了保护其他同胞而惨死，才重塑了对父亲的尊敬。陆仁同样有着属于他自己的一段旅程和成长，这让我非常感兴趣。”

剧本“反套路”的设计也让吴彦祖很欣赏，比如他的角色不会中国功夫，擅长的是类似酒吧巷子里混混们的打法。劳拉与陆仁的关系也不再是传统的儿女情长戏码，“他们之间的感情关系没有被挑明，很微妙。随着剧情推进，你可能会觉得陆仁对劳拉的印象越来越好了，但这未必就是爱情。”