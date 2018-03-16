《大坏狐狸的故事》真正的贡献

韩松落



什么样的情况下，会觉得迪士尼的卡通片并不那么可爱？在看到欧洲的卡通片的时候。

接连看了几部迪士尼卡通片之后，看到《大坏狐狸的故事》，就像在一间没有窗户、摆满塑料物品的屋子里呆了很久之后，突然走出屋子，到了花园。正是春末夏初，花园里有盛开的花，也有败落的花与叶，有阳光也有清风，一切并不完美，但却真实。再回想屋子里，只觉得闷而满，艳丽而乏味。

山岗上有个小农场，很多小动物生活在这里，有母鸡、小鸡、鸭子、兔子、狗、小猪，农场附近的森林里，藏着一只狐狸和一只狼，狐狸和狼对农场虎视眈眈。《大坏狐狸的故事》里的三个小故事，就发生在这里，由小动物们倾情上演。

三个故事，清清爽爽，简简单单，甚至有点没心没肺，小题大做，没有好莱坞动画里常见的爱、成长、复仇、人类未来这些宏大的话题，也没有庞大的世界观设定和精密的故事构想。只有一些小小的误会、小小的挫折，以及小小的成功，故事走着走着就歪楼了，到处旁枝逸出，让人担心它会收不回来。

画风也非常松弛柔和，简单的线条，填上一些淡淡的颜色。西红柿是一个黑色线条画出的圆形里，填上一点朱红；小鸡是黑色线条的圆形里，填上一点嫩黄。意思到了就是了。所谓草地，就是一片草绿，草绿之中，有几朵白色黄色的小花。

那真是个温暖的、可爱的小世界。像我们小时候漫画里的世界，几根线条就是一个月亮，几片颜色就是一棵花树，平行的线就是一阵狂风，弧形连在一起就是漫天云朵。简单天真，反而有种小小的圆满，似乎应有尽有，世界上的一切都能在这里找到对应。即便没有那些滑稽可笑的故事，只是看看这画风，就足够了。

《大坏狐狸的故事》起初是本杰明·雷内的绘本，他酝酿了很久。后来，他把这个故事改编成了电影，又在这个故事的基础上，延伸出另外两个故事，就这样把一个热闹的小农场给画出来了。《大坏狐狸的故事》上映后，获得一堆电影奖提名，最后获得法国电影凯撒奖最佳动画长片。

让我着迷的地方就在这里。卡通片本来就是法国人在1888年发明的，7年后的1895年，电影也是在法国诞生的，用于拍卡通片的“逐格拍摄法”，也是1907年在法国出现的。

本杰明·雷内也不年轻了，他今年35岁，按照我们的说法，已经是油腻中年人的年纪了，又是在名利场谋生，应该见过无数凶残的、复杂的、狗血的人和事，但他凭借画作获奖无数。2013年凭借动画电影 《艾特熊和赛娜鼠》 获得2013年洛杉矶影评人协会最佳动画片奖、奥斯卡最佳动画长片提名之后，竟然还能保持这样一种天真，用最简单的线条和颜色，去画一个简单的故事。

那种天真，是没法骗人的。那种天真烂漫，不仅让我们看到本杰明·雷内的内心，也让我们看到，一个被人贴上“药丸”标签的欧洲，竟然还有这种生机勃勃和热情洋溢，以及一种对毫无阴影的未来的信心。

这电影最大的贡献，就是告诉你：有一种热情，没有因为时间而衰败，有一种天真，没有因为世事而变得千疮百孔。