来源：央视新闻客户端

（央视新闻客户端）

美丽，这两个字，作为一种执政理念和治国方略的表达，被写进了党的十八大报告、十九大报告、写进了十三五规划、写进了宪法。未来中国要建成一个什么样的社会主义现代化强国？定语是“富强民主文明和谐美丽”。为何要加上“美丽”？本片力争“以山岳为笔、江河作墨”，作出回答……

壮哉，中国！天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。美哉，中国！江南盛景，塞北风光，五岳矗立，河山大好！央视新闻重磅推出原创微视频《美丽中国说》，一起读懂习近平总书记留住绿水青山的远见卓识，和建设美丽中国的治国方略，读懂他对人民负责、对未来负责、对历史负责的深思远虑。

​中国古人曾探索人与自然关系的真谛

“中国是有着悠久文明的国家。2000多年前，中国思想家上究天文、下穷地理，广泛探讨人与人、人与社会、人与自然关系的真谛。” 2014年4月1日，习近平在布鲁日欧洲学院发表演讲时如是说。

2016年9月3日，在二十国集团工商峰会开幕式上的演讲中，习近平提到：“保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。这个朴素的道理，正得到越来越多的人们的认同。”

人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身

2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大上作报告时这样说：“人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。”

事实上，十八大以来，习近平对生态环境保护和生态文明建设的讲话、论述和批示、指示达300余次！

且看塞罕坝 荒原变林海

河北塞罕坝，是北京北方的生态屏障。史上草木丰美，然而，由于过度开围放垦，一度沦为荒漠。

央视曾经这样报道塞罕坝的过往： 靠山吃山的塞罕坝的山被“吃”没了，而距此180公里的北京，感受到的是几乎年年遭遇沙尘……

上世纪60年代以来，三代林场人扎根塞罕坝。他们在荒漠上建房、在流沙中植树。

十八大以来，塞罕坝还启动攻坚造林等三大工程：

① 攻坚造林工程——五年来完成7.5万亩，造林存活率达95%以上； ② 中幼林抚育工程——完成中幼林抚育66万亩次； ③ 人工林天然化工程——人工林生物多样性更加丰富，林分结构更趋稳定。

塞罕坝由此成为中国大规模生态修复的实验场。

2017年8月28日《新闻联播》曾报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，近日对河北塞罕坝林场建设者感人事迹作出重要指示，指出55年来，河北塞罕坝林场的建设者们，听从党的召唤，在黄沙遮天日，飞鸟无栖树的荒漠沙地上艰苦奋斗、甘于奉献，创造了荒原变林海的人间奇迹。

如今的塞罕坝，森林覆盖率达80%。112万亩的塞罕坝成为世界最大人工林。2017年塞罕坝林场建设者被授予联合国环保最高荣誉“地球卫士奖”。

习近平在《卧虎藏龙》取景地提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断

风靡全球的电影《卧虎藏龙》曾在浙江安吉的大竹海取景。

导演李安曾说：“安吉的秀丽山水帮助《卧虎藏龙》登上奥斯卡领奖台”。

然而，鲜为人知的是，安吉，也曾经遭遇环境恶化的困扰。

上世纪90年代，安吉余村矿山开采泛滥、粉尘遮天蔽日。在1998年国务院开展的“聚焦太湖零点达标”行动中，安吉被列入“黄牌警告”名单。

2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平在考察安吉余村时说：“一定不要说再想着走老路，迷恋过去的那种发展模式，绿水青山就是金山银山，我们过去讲，既要绿水青山、又要金山银山，实际上绿水青山就是金山银山。”

从2006年起，安吉相继注销矿山79座，1200余家有污染的竹制品企业在最近五年陆续被关停。

如今的安吉满目苍翠，森林覆盖率高达72%。安吉成为中国第一个“国家生态县”，2012年，还被授予“联合国人居奖”。

2018年3月 “美丽”历史性地写入宪法

2012年11月，中共十八大报告提出“美丽中国”的概念。

2015年10月，在十八届五中全会上，“美丽中国”被纳入“十三五”规划。

中共十八大提出了“五位一体”的建设目标，就是把经济、政治、社会、文化之外加了一个生态文明建设，这成为建设美丽中国的战略任务。

习近平总书记说：“生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。在生态环境保护建设上，一定要树立大局观、长远观、整体观，坚持保护优先，坚持节约资源和保护环境的基本国策。像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”

2017年10月，“建设美丽中国”被写入十九大报告。

2018年3月 “美丽”、“生态文明”历史性地写入宪法。

习近平总书记强调：“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。”

建设美丽中国，我们在路上。

（策划：杨继红 制片人：张鸥 陶郎 记者：寇琳阳 余腾龙 杨山 统筹：杨海灵 杨少鹏）

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