习近平用这些“色彩”描绘新时代

央视网消息：新时代的春天，注定不平凡。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。在今年两会上，习近平六下团组，用三种“色彩”为我们生动形象地描绘了新时代。

绿色

青山就是美丽 蓝天也是幸福

3月5日，习近平在参加十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时强调：“要加强生态环境保护建设，统筹山水林田湖草治理，精心组织实施京津风沙源治理、‘三北’防护林建设、天然林保护、退耕还林、退牧还草、水土保持等重点工程，实施好草畜平衡、禁牧休牧等制度，加快呼伦湖、乌梁素海、岱海等水生态综合治理，加强荒漠化治理和湿地保护，加强大气、水、土壤污染防治，在祖国北疆构筑起万里绿色长城。”

内蒙古绿色生态（图片来源：央视网）

生态文明发展，事关人民根本利益和民族发展长远利益。3月10日，习近平在重庆代表团参加审议时再次强调：“长江经济带不搞大开发、要共抓大保护，来刹住无序开发的情况，实现科学、绿色、可持续的开发。”

保护生态环境，推动绿色发展，功在当代利在千秋。从云南洱海“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴”，到黑龙江“冰天雪地也是金山银山”，再到青海三江源“一江清水向东流”……习近平对生态环境保护寄予殷切希望。

在绿色发展理念指引下，一幅绿意盎然的中国梦画卷徐徐展开。

红色

强国必须强军 军强才能国安

“红色基因就是要传承。中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹，要让后代牢记，我们要不忘初心，永远不可迷失了方向和道路。”3月8日，习近平参加山东代表团审议时表示要让红色基因注入血脉代代相传。

2017年10月31日上午，在上海中共一大会址纪念馆，习近平带领其他中共中央政治局常委同志一起重温入党誓词。（图片来源：新华网）

2017年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平就带领新一届中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词，宣示政治信念。

在提出强军目标5周年之际，习近平在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调：“加强战略引领，加强改革创新，加强军地协同，加强任务落实，努力开创新时代军民融合深度发展新局面，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。”

统帅心系百万兵，一枝一叶总关情。“谁是最可爱的人，不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障。”习近平充满深情的话语，深深打动了现场每一个人。新疆军区政委李伟代表说：“习主席作出组建退役军人管理保障机构的重大决策，是从根本上解决退役军人问题的大思路、大手笔，具有里程碑意义。”

站在新的历史起点上，在习近平新时代强军思想引领下，人民军队将继续阔步前行。

蓝色

扬波大海 走向深蓝

习近平在参加山东代表团审议时强调：“海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。”

山东青岛前湾港（图片来源：大众日报）

2017年，我国海洋工作在一些重要领域和关键环节取得进展，多项重大海洋战略和深化改革任务全面实施，构建蓝色伙伴关系迈出坚实步伐。2017年我国海洋生产总值预计达到7.8万亿元。5年来，全国海洋生产总值保持7.5%的年均增速，占国内生产总值近10%。

2016年，国家发展改革委、国家海洋局联合发布《关于促进海洋经济发展示范区建设发展的指导意见》；2017年，国家发展改革委、国家海洋局会同有关方面编制了《全国海洋经济发展“十三五”规划（公开版）》，为拓展蓝色经济空间、建设海洋强国做出更大贡献。

随着海洋经济增长，2020年我国海洋生产总值将达到10万亿元；2035年力争实现海洋经济总量占国内生产总值的比重达到15%左右。

天不言而四时行，地不语而百物生。当历史翻开崭新一页，注定写下浓墨重彩的一笔。翻开承载荣誉的画卷，我们距离实现民族复兴宏伟目标从未如此之近；接过赋予使命的接力棒，站起来、富起来的中国人民，强起来的愿望从未如此强烈。（文/戴萌萌）