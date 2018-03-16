新型政党制度擘画新时代最大同心圆

新闻频道 来源：央视网 2018年03月16日 11:26A-A+

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央视网消息：这是一次民主、团结、求实、奋进的大会，充分彰显了中国特色社会主义民主政治的生机活力。

3月15日，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，习近平等党和国家领导人出席。作为中共十九大后第一次全国政协会议，这次会议意义非凡。

13天会程，习近平等党和国家领导同志出席大会开幕会和闭幕会，深入到界别小组参加分组讨论，同委员共商国是，共襄伟业。

首提新型政党制度 完善政党协商制度决不是搞花架子

“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。”

在决胜全面建成小康社会的历史时刻，习近平总书记首次提出新型政党制度的概念。3月4日，习近平总书记在民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员联组会上发表重要讲话，突出强调坚定不移巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，深刻阐明这一新型政党制度的丰富内涵和鲜明特点，精辟论述发挥多党合作独特优势、发展社会主义民主政治的重要作用。

新型政党制度的形成与发展是中国历史发展的必然选择，同时，其产生与发展具有民主的真实性、治理的有效性、决策的科学性。

全国政协委员曲凤宏认为，习近平总书记用三个“新就新在”从利益代表、功能、效果三个纬度，深刻阐述了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是一项伟大的政治创造，高屋建瓴、鞭辟入里、振聋发聩。

“有事多商量、有事好商量、有事会商量”“完善政党协商制度决不是搞花架子”“参政参到要点上，议政议到关键处”。

全国政协委员程红认为，和总书记近距离建言献策，是民主党派及其成员履职的一种非常重要的方式，是切实地在贯彻这一基本政治制度，来充分地听取各党派和社会各界的意见。

“最适合一个国家当下国情的新型政党关系，才是最好的政党关系。”全国政协委员朱永新表示，这一政党关系带动中国走向伟大复兴的进程。

不忘合作初心 共同办好中国事情

全国政协十三届一次会议，是在全国各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神、决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时刻召开的。

政协委员们以高度的政治责任感，深入讨论政府工作报告和其他报告，讨论宪法修正案草案和监察法草案，以及国务院机构改革方案。认真审议全国政协常委会工作报告、政协章程修正案草案等文件，履职建言成果丰硕。

往者可鉴，来者可追。历史和现实一再证明，只有中国共产党才是领导中华民族走向伟大复兴的核心力量，才能带领中国人民从胜利走向更大胜利。

不忘合作初心，凝聚奋斗力量。习近平在3月4日的政协联组会上特别提到，今年是纪念“五一口号”发布70周年，各民主党派要弘扬优良传统，切实加强自身建设，加强思想政治引领，努力把中国特色社会主义参政党建设提高到新水平。

1948年4月30日，中共中央发布“五一口号”，号召“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府！”各民主党派、无党派民主人士和各人民团体热烈响应，公开表示接受中国共产党的领导、坚定走上新民主主义和社会主义道路，协商建国的序幕由此拉开。“五一口号”以其深远的历史影响和伟大历史意义永垂史册！

风雨同舟，肝胆相照。“五一口号”为最终确立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度奠定了重要基础。不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。把最广泛的爱国统一战线巩固好、发展好；把中国共产党领导的多党合作和政治协商制度坚持好、完善好；把人民政协这一政治组织和民主形式的独特优势运用好、发挥好。

在新时代，多党合作和人民政协事业必须始终坚持中国共产党的领导这一根本原则。在新时代，建设社会主义现代化强国、实现国家治理体系和治理能力现代化，必须发展好、完善好协商民主。

全国政协委员何报翔表示，一定要不忘初心，初心就是始终和中国共产党同心、同向、同行。

全国政协委员闫小培表示，跟中国共产党执政党的目标是一致的，会围绕着执政党提出来的目标，开展深入的调查研究，形成建议意见。实际上已经有不少建议意见得到了采纳。

全国政协委员连玉明表示，今后紧紧围绕三大攻坚战，更应该发挥无党派智力密集的优势。

以人民为中心 画出中华民族伟大复兴最大同心圆

新时代呼唤新作为，人民政协要以共同目标寻求最大公约数，以大团结大联合画出最大同心圆。

习近平总书记强调，人民政协要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，把促进民生改善作为重要的着力点，抓住民生领域重要问题资政建言，协助党和政府破解民生难题，增进人民福祉，做到人民政协为人民。

中共十八大以来各民主党派中央围绕国计民生重大问题，向中共中央、国务院报送书面意见建议五百多件。中共中央召开或委托有关部门召开协商会、座谈会、通报会达百余次，其中习近平总书记亲自主持召开或出席二十多次。习近平总书记就人民政协的性质、地位、职能、作用等提出一系列新理念新思想新论断，中共中央对人民政协工作作出一系列重大决策部署，为新时代人民政协事业发展提供了根本遵循。

2014年9月，习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上发表重要讲话，强调推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

2017年10月，习近平在中共十九大报告中指出，协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。

习近平将对全国政协的新部署、新要求贯穿在从年初到岁末的座谈会、茶话会、民主协商会之中，为人民政协指明发展方向与奋斗目标。

“丹心幸无愧，青史重壮怀”。中国特色社会主义已经进入新时代，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命从未改变。新时代赋予人民政协新使命，大家同心同德、扎实工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以协商民主凝聚强大正能量，以改革创新激发工作新活力，凝心聚力、共绘同心！