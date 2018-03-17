柠萌影业发布新品-黄磊海清回归《小别离》姐妹篇

晨报记者曾索狄报道 从引发留学大讨论的《小别离》到定档3月25日的《南方小乔木》，都市题材作品素来是海派影视公司的强项。日前，柠萌影业在沪举行2018年新品发布，《小欢喜》《小舍得》《长大成人》《三十而已》《金融街没有爱情》《猎狐》六部现实题材新剧一一亮相。其中，黄磊和海清将回归主演《小欢喜》，高人气自媒体人咪蒙则担任原创作品《长大成人》的编剧。

2015年，黄磊、海清、张子枫等主演的《小别离》，曾因关注出国留学话题而引发关注，如今，这部口碑佳作的姐妹篇也在筹备之中——聚焦高考与亲子关系的《小欢喜》和关注幼儿教育的《小舍得》。据透露，黄磊、海清将回归主演《小欢喜》，编剧张巍也已经开始了和演员们的创作讨论。咪蒙现场表示，她担任编剧的《长大成人》，将围绕四名即将步入社会的大四女生展开，以诙谐的方式关注女性成长命题。

记者注意到，此次发布的新剧，还包括一些描摹新时代背景下新领域、新职业、新价值观的作品，比如国内第一部跨国经侦题材《猎狐》讲述了中国经侦警察跨境打击经济犯罪的故事，《金融街没有爱情》则将视角转向金融圈和创投圈。