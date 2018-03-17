《好久不见》首度牵手-张国立江珊，“就像两口子”

晨报记者 曾索狄

由王宛平编剧，杨子姗、郑恺、张国立、江珊等主演的都市情感剧 《好久不见》 将于3月26日登陆东方卫视黄金剧场。在日前的沪上发布会上，郑恺和张国立、江珊一起出场，他像剧中一样，直呼张国立和江珊“爸妈”，“他们是最完美的组合，一到镜头前就光芒四射。”

用爱情讲述社会变迁

《好久不见》由打造《金婚》《甜蜜蜜》 等佳作的编剧王宛平创作，故事背景定格在房地产热和互联网创业潮下的商业大变革时期。王宛平坦言，希望这种时代背景能唤起观众更多的回忆和共鸣，更希望写出时代和生活给当代人带来的种种诱惑与欲望，“我写了这么多年，每一代人的婚姻观和感情观都有变化，但变来变去，离不开的是对婚姻和感情的敬畏之心。”

为此，《好久不见》描绘了两代人完全不同的感情：杨子姗和郑恺扮演的年轻一代，从一开始互相看不顺眼，到之后逐渐积累感情，经历了重重考验； 而张国立和江珊扮演的老一代夫妻，虽然因爱而结合，却在婚后财富增长的多年间，两人逐渐走向陌路，甚至引发了激烈的家庭战火。张国立坦言，他和江珊扮演的夫妻，其实能给观众很多启发，“不要忽略一个眼神、一句充满爱意的话和一个拥抱，不要到老了之后，才发现爱的感觉已经好久不见了。”

导演金晔则说，除了情感，诸如创业等元素也蕴藏着社会的变迁，“观众能看到人与人之间的聚散离合，人与情之间的别来无恙，还有情与情之间的久别重逢。好的故事能讲述人们的命运，能将人与人之间最细腻的情感表达出来。”

张国立江珊搭档默契

《好久不见》是张国立和江珊这对老友相识多年来的首度合作。张国立说，两人的默契度很高，“我们一直想合作，碰到一起，没有感慨‘终于合作了’，反而一下子就像是两口子的感觉，那种两个人过得毫无生气、彼此把对方当空气的状态，可以演绎得特别好。”

他举例说，有时在片场，江珊会主动和自己商量情节，他往往鼓励对方给出第一反应，“抓住第一感觉，你该有的反应自然就有了。我觉得要想拍得流畅，最重要是把人物的状态找对，这离不开事件和人物的关系，你就要在人物中。”对此，江珊也对张国立赞不绝口，“他非常真实，跟他一起工作受益良多，他会启发你，让你有更多的表现力。”

不仅如此，在戏中扮演两人爱子的郑恺也笑言，从前辈身上学到不少。“像国立老师，他对台词的掌控力非常强，和他演戏时生怕被他发现我哪儿做得不对。”

此外，继2013年的电影《致青春》之后，杨子姗和郑恺也在《好久不见》中上演了久违的合作，郑恺感慨称，5年间两人都成长了许多，对手戏也更加自如。他还表示，自己的角色与以往相比有不小的成长，“前几年演了很多富家公子，但这次是创业青年，有事业心、懂事，我相信，这些变化会在我的表演中展现出来。”