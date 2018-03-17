《热血街舞团》今晚登场-这场真人秀，就像拍大片

晨报记者 曾索狄

当“剧情”成为业内流行的热词，怎样的呈现才能真正带领观众融入一档综艺节目？日前，记者探班即将于今晚8点在爱奇艺开播的街舞竞技剧情真人秀《热血街舞团》，并提前观看了首期节目。

从现场播放的点映内容看，无论是场面恢宏的“热血之城”，还是鹿晗、王嘉尔与陈伟霆、宋茜两大战队争抢顶尖舞者的过程，首期节目颇具电影大片的质感，可以说是为同类节目提供了一种新的创作思路。据悉，节目将通过两大战队的对决最终组成一支超级舞团，在接下来的一年中，冠军团队的“热血召集人”还会和队员们展开为期一年的合作，助力舞者实现梦想。

剧情场景宛如电影大片

街舞无疑是2018年综艺市场的关键词之一，同题材节目多达四五档，但如何更好地科普街舞知识，掀起青年人追看狂潮，仍在尝试探索。比如，已经收官的北京卫视《舞力觉醒》选择的是传统的棚内表演、PK、晋级的选秀模式； 而从日前点映的情况看，《热血街舞团》更偏重真人秀，小到明星嘉宾排练开场舞时遭遇的困难，大到两支战队在不同规则下的抢人策略，节目推进过程中大小转折不断，颇具悬念。

对此，总导演车澈透露，不同于以往综艺节目重点选拔个人冠军的模式，《热血街舞团》 突出团队概念，这让节目有了更多剧情展开的可能，“一方面，选手们从舞团中来，又经过种种赛制的考验组成一个全新的超级舞团。另一方面，我们也希望通过团队组合，看到选手们积极进取的精神面貌，看到人和人之间的关系，尤其是陌生人因为共同热爱街舞而产生的化学反应。”而“热血召集人”宋茜则形容录制每期节目的心情都像坐过山车，层出不穷的新规则激发出每个人最生动的即时反应，“惊喜、害怕、紧张，每次都不知道会得到什么考验，都是到了现场才知道。”

除此之外，节目组还在松江车墩搭建了一座约4万平方米、近2000名工作人员参与搭建、拥有38个不同表演风格舞美场景的“热血之城”。车澈透露，对这座“热血之城”的打造和拍摄，与电影大片如出一辙，“我们希望让街舞真正走到街头，但真正的街道，在美术和视觉上是不符合要求的，那就采用电影的方法，所以我们根据真人秀的需求，造了一座城，把当时车墩所有电影、电视剧组都清出去了。”

台前幕后都要“懂街舞”

明星嘉宾、参赛选手的专业水准，无疑是考量歌唱、舞蹈等综艺节目水平的重要标准。在点映发布会上，从学生时代就开始跳舞的陈伟霆，现场盛赞幕后团队“懂街舞”，“想创造一个什么样的比赛，懂不懂是骗不了人的。整个录制过程中，无论是我们的舞美、音乐团队还是摄影师、副导演，他们完全进入了跳舞的氛围。”

当然，四位明星也谦虚表示，大量专业级别的选手，可谓卧虎藏龙。鹿晗笑言，选手中不乏街舞比赛的世界冠军，再加上国际顶尖的编舞师，因此时常有挑战自我的感觉，“别的节目基本上看不到这么多面的我，很真实，时而开心、时而紧张。我记得第一天跟国际顶尖的舞者合作、表演，台下还全是我们未来要选的专业舞者，我自己都非常紧张。”

此外，中国年轻一代舞者的精气神，也是《热血街舞团》侧重呈现的。总导演车澈说，希望展示年轻的选手们对友情、对输赢、对个人成长和价值追求的态度以及为完成梦想拼命坚持的精神面貌。他更现场爆料，几位明星对自己的队员都百般宠爱，“过年过节发红包，平时带着拍广告、出活动，还请吃请喝，我都觉得选手要被他们惯坏了。”

对此，陈伟霆笑言，真到排练时当然非常严格，“我们的要求还是非常高的。”他更坦言从选手身上学到很多，“这群选手里，有40多岁的，也有最小18岁的，他们不为利益、金钱、名声，就是单纯地喜欢跳舞。我看到很多队员为了跳舞放弃了很多，我希望尽最大的努力让大家认识他们。”