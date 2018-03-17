法国80后女作家蕾拉·斯利玛尼沪上行-她的小说为何“征服了法国”

记者 徐颖

晨报讯 龚古尔文学奖得主、法国80后作家蕾拉·斯利玛尼日前来到思南文学之家，与翻译家袁筱一及作家走走一起，围绕其两部小说《温柔之歌》和《食人魔花园》展开对谈。她的获奖作品《温柔之歌》讲述了一个保姆杀死雇主孩子的残酷故事，出版一年销量超过60万册，被《纽约客》称为“一部征服了法国的小说”，该书版权至今已销售到40多个国家，蕾拉本人在去年底被法国总统马克龙任命为全球法语推广大使。

蕾拉是一位摩洛哥裔法国作家，其小说因深入挖掘女性心理、揭示女性生存困境而在世界范围内得到广泛阅读。“巴黎女性总是看上去很摩登，打扮得很精致，她们早上与孩子幸福地挥手告别，晚上还能去个酒吧或者参加一个画展的开幕式。但不被外人看到的是，她们或许也躲在洗手间里痛哭，和丈夫吵架、被领导批评、被孩子抱怨、和保姆发生矛盾……”那些看似完满的东西背后的裂缝，正是蕾拉善于捕捉也热衷捕捉的东西。

蕾拉的小说总是从真实的社会事件中获得灵感。处女作《食人魔的花园》的灵感来自法国经济学家、律师、政治家多米尼克·斯特劳斯-卡恩涉嫌侵害一名女性服务生的案件；而《温柔之歌》 同样改编自真实事件——2012年，一位多米尼加保姆因为双重谋杀罪，在纽约被起诉，小说对当代生活进行了细腻分析。女性生存的艰辛、小人物的命运、爱与教育的观念、支配关系与金钱关系，被一一揭示。

“很难想象，怎样的女作家可以用如此客观、冷静的笔调写出这样一个充满惊悚感的故事。这和我过去翻译的小说都不一样。”华东师范大学外语学院院长袁筱一是《温柔之歌》的译者，她表示，“尤其让我吃惊的是，这是一位年轻女作家的第二部作品，但丝毫没有自恋成分。她以一个观察者的身份，和读者一样进入保姆的世界，又看到了保姆生活的另一面。”

蕾拉说：“以女人的角度写女人的故事，引发共鸣和社会关注，这非常必要。但是，坐在桌前写小说的那个我，是摆脱了愤怒、生理性别、社会性别和社群归属的我。我关心的是，作为一个人，我可以讲述怎样的故事？”