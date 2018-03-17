“荀艺薪传”专场5月来沪

晨报记者邱俪华报道 日前，年近八旬的京剧荀派名旦、北京戏曲艺术职业学院名誉院长孙毓敏携几位弟子到沪，为将于5月8日、9日在上海大剧院中剧场举行的两场“荀艺薪传”专场演出预热。

由“四大名旦”之一荀慧生创立的荀派艺术与上海颇有渊源。孙毓敏说，荀大师当年就是在上海唱红的，上海观众也非常喜欢荀派，“所以我们很乐意来上海。”这次“荀艺薪传”专场演出由来自北京的许翠、王岳凌，上海的熊明霞，陕西的李素萍，吉林的王萍等荀派弟子担纲，上演的5个折子戏或移植于其他剧种，或在传统的基础上有所创新。《陈三两爬堂》是京剧程派的代表剧目，此次专场将上演一出从梆子戏移植过来的荀派《陈三两》，由许翠担纲主演。《痴梦》移植自昆曲的经典折子，擅长演绎花季少女的荀派将如何塑造崔氏这样一个个性独到的妇人？这颇为令人好奇。《杜十娘》《金玉奴》《霍小玉》都是荀派剧目，在这次专场演出中的呈现却都有所变化，其中《霍小玉·画竹盟诗》是依托经典剧目新创的折子戏，演员将在台上展示作画才艺。

据悉，除折子戏之外，两场专场演出中还有8位荀派弟子的清唱穿插其间，每场演出结尾时，孙毓敏都将亲自登台。