16区发布中小学招生对口划片范围-大多数区对口划片范围与去年基本相同　各区就近入学排序细则可在区教育局网站查看

晨报记者 朱晓芳 李星言 林颖颖 杨青霞 徐斌忠

昨天下午，申城16个区的教育局通过各自的官网或微信公众号，发布了2018年公办小学招生对口划片范围等家长颇为关心的招生政策信息。记者对比发现，除了一些郊区有新开办学校招生，因此对口划片范围相应有调整外，大多数区的学校招生对口划片范围与去年相比基本保持稳定。

对口划片范围保持稳定

闵行区教育局昨天公示了该区2018年公办小学招生划片范围。对照去年的信息，记者发现，该区公办小学划片范围保持稳定，最大的变化是新增了两所招生学校，有相应的住宅小区划入这两所学校的招生划片范围。

记者比对闵行区热门的两所公办小学——闵行实验小学和明强小学今年和去年的招生划片范围，发现基本没有大的变化。不过细微的调整也是有的。比如今年明强小学东校区招生划片范围中，对于塘南居委所属小区的具体定义中，新增了“南橫沥”；在对九星村的具体范围定义中，新增加了“葫芦湾”。闵行实验小学春城校区去年的招生划片信息内容之后备注了一条信息：视该校学生生源情况，区域内统筹安排入学。今年公示的信息中则没有这条备注信息。

今年，闵行新增招生的公办小学有田园第二外国语小学和上师大附属闵行第三小学。另外，今年的招生公办小学中还有学校名称发生了变化，比如蔷薇小学更名为上海中医药大学附属蔷薇小学。

浦东新区教育局介绍，因为今年新开了一些学校，因此划片区域相应有些微调。记者注意到，就全市而言，今年新增的招生学校多在郊区。比如松江区2018年招生的学校中多了一所公办的九年制学校华政附属学校，公办小学与去年相比多了2所学校，分别是佘山外国语实验学校、仁育小学。

各区学校招生规模不同

浦东新区的热门小学福山外国语小学，今年招生的班级规模为10个班，相比去年减少2个班级。对于招生班级的缩减，有关的家长颇为关注。

对此，浦东新区教育局回复称，福山外国语小学适合招生规模是每年八个班。去年因为适龄入学儿童数特别多，扩招到12个班。但是今年因为毕业了10个班，以现有的校舍资源，满打满算招10个班，校舍已经完全饱和，不可能再无限扩招。

此前，家长圈流传今年虹口民办小学、初中会减招的消息。据传上外附小、迅行、新复兴、新北郊以及新华初今年都会减少招生名额。记者从虹口区教育局了解到，此传言不实。记者昨天对比了今年和去年的虹口区民办学校的招生班级数，发现招收的班级规模并没有减少。

家长颇为关心的民办学校录取志愿方面，不同学校的规定也不相同，有的仅录取一志愿，有的一、二、三志愿都可以录取，比如闵行的七宝外国语小学、协和双语尚音学校、万源城协和双语学校、星河湾双语学校都仅录取一志愿。对于志愿录取的规定，各区目前公开的信息中基本都可以查到，家长在给孩子报名前需要提前知悉。

排序细则受家长关注

今年是幼升小“公民同招”实施的第一年，又逢“龙宝”入学高峰，不少家长关注排序细则。昨天各区公布的相关信息中也有排序细则的具体操作。

以嘉定区为例，在就近对口入学方面，幼升小根据学校招生计划，按照报名公办小学的本区户籍且户口与房产对应的适龄儿童；报名民办小学未被录取的、本区户籍且户口与房产对应的适龄儿童；报名公办小学的本区廉租房户籍儿童。相关文件明确，上述三类情况，依次按照儿童本人户籍迁入时间先后排序，安排就近对口入学，额满为止，超出部分原则上在同一街镇内安排入学。

此外，就近对口入学安排后进行统筹安排，小学、初中都按照以下顺序进行：上海户籍人户分离儿童；上海户籍集体户口儿童； 父母一方持上海市居住证积分达到标准分值的来沪人员随迁子女； 其他符合条件的来沪人员随迁子女。

上述四类情况中，对提供所在居住地为其本人或直系亲属（父母、祖父母、外祖父母）相应的房地产权证（产权人仅为本人或直系亲属住宅类房产证或农村自有宅基地证）的适龄儿童，优先安排。

宝山区则规定，按照“户籍地与居住地一致优先”原则，先安排户籍地与实际居住一致的适龄儿童、少年就近对口入学；再根据持有《本市户籍人户分离人员居住地登记申请（回执）》（以下简称《居住地申请》）人数和学校资源实际情况，在镇、街道（学区）内统筹安排居住地申请适龄儿童、少年入学。

具有本市户籍的适龄儿童，居住地与户籍地不一致的、确有困难不能在户籍地入学的，在进行入学登记时，家长可凭户口簿原件和《居住地申请》，选择并确定在居住地就读。区教育局按照“户籍与居住地一致优先”原则，先安排户籍地与实际居住地一致的适龄儿童就近入学，再根据登记入学人数和学校资源分布情况，在区域内按不同情况的顺序统筹安排“人户分离”适龄儿童入学，额满为止，超出部分由区教育局统筹安排。

在小升初中，跨区域居住地申请就读的小学五年级学生，按要求应在就读学校参加毕业考试，毕业后确需回居住地就读的学生，应向就读小学提出申请,经审核符合条件的对象，按登记时间先后排序安置。

有关各区的就近入学详细排序细则，家长可通过相关区教育局网站，查看有关政策内容。