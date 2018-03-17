静安出动无人机定期巡视保护建筑-成立专职文物保护机构，对历史保存建筑“一幢一档”

晨报记者 申延宾 实习生 程敏

两架无人飞机和专业化工作人员组成了一支特殊的志愿者队伍，定期全面巡视所有保护建筑，一旦发现可疑的破坏行为，重点进行航拍和取证……昨日，记者在静安区召开的“2018年静安区文物保护工作会议”上获悉，在静安寺街道辖区的1.57平方公里土地上，这支志愿者队伍承担着对53处、101栋不可移动文物建筑，50处、277栋优秀历史保护建筑的保驾护航工作。

记者还从会议上获悉，静安区已经成立了全市首家区级专职文物保护机构——静安区文物保护管理中心，使文物保护工作在区级层面真正做到有实体、有队伍，也意味着未来静安的每一幢历史保存建筑都有属于自己的档案。

智能化巡查提高发现率

在静安寺街道，很多文物保护建筑仍有居民居住，但因为年代久远，房屋容易出现漏水等现象。很多居民虽然知道文保、历保的重要性，但涉及到实际居住问题就有些不知所措，甚至也有许多居民偷偷进行了装修。

对于这类共性问题，去年静安区公布了文物保护点，针对居住类文物的相关舆情增加的情况，静安寺街道试点了专业人员队伍和无人机智能化巡查相结合的方式。

“通过各种智能化手段，提高了文保、历保建筑异常情况的发现率。”街道干部介绍说，试点至今，街道共发现上报文保问题94条，其中未经报批装修32件；发现上报历保问题199件，其中涉及签订装修合同的81件。

对于发现的问题，静安区文化局与执法部门无缝衔接，第一时间到达现场开展检查，及时处置，在守好文物安全的红线与底线的同时，维护百姓民生和社会和谐。

力求每幢历史建筑建档

目前静安区拥有南京西路、愚园路（静安区段）、衡山路—复兴路（静安区段）3处历史文化风貌区以及陕西北路中国历史文化名街，另有265处各级不可移动文物，其中全国重点文物保护单位2处、上海市文物保护单位37处、静安区文物保护单位19处、静安区文物保护点207处。

昨日，记者在“2018年静安区文物保护工作会议”上获悉，静安区还为文物保护注入国际化理念。去年10月，荣宗敬旧居近70年来首次向公众免费开放，而在修缮过程中，静安区请来欧洲最有经验的文物修复工匠与中国工匠合作，花了整整6年时间才将这三层西式住宅修缮完毕。

另外，作为上海规模最大、保存最完整、建筑形式最丰富的历史建筑群，张园的保护与开发积极探索以“留、改、拆并举，以保留保护为主”的城市更新模式，与物业精细化管理服务、保护性修缮有机结合，探索了历史文物建筑保留保护与改善旧区居民居住条件的关系的一系列工作方式方法。此外，在专家的指导下，将全面推进张园170幢历史建筑“一幢一档”编制建档，同时，计划对静安别墅、安乐坊、花园公寓等历史保护保留建筑全部建档，实现全覆盖的历史建筑“一幢一档”管理模式，力求让区内每一幢历史保存建筑都有属于自己的档案。

静安区文化局局长陈宏在会议上表示，今年将加强各部门、街道、镇之间的条块协作，逐步实现文物信息的共享；更广泛的动员社会力量参与，大力推进文保志愿者队伍建设，加强日常巡查，及时发现，及时处置；依托文物，进一步发掘整理好静安历史人文资源。