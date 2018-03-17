仁济医院两院区将关闭普内科门诊-下月起在东院和西院实行　常见病、慢性病患者可到二级医院、社区卫生服务中心就诊

晨报记者 陈里予

为分级诊疗，大医院主动“瘦身”！从4月1日开始，上海交大医学院附属仁济医院（以下简称“仁济医院”）西院和东院将关闭普内科门诊。关闭“普内科”门诊是否就意味着普通内科门诊都关闭了？对此，昨天，仁济医院澄清，普内科并非普通内科门诊，仅是单独一个科室。医院内科各个科室同时开设了普通门诊，覆盖了目前普内科就诊的患者病种。关闭普内科门诊后，常见病、慢性病患者可以到二级医院，社区卫生服务中心就诊，也可以前往仁济医院各个普通门诊的专科就诊，在门诊挂号费、诊疗费方面与此前并无差别，诊断更为专业、精细化。

南院暂保留普内科门诊

“各位患者：为了更好落实国家提出的‘基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动’分级诊疗模式的具体要求，3月31日下午5点门诊结束后，将关闭普内科门诊。患者可至附近社区卫生服务中心、二级医院或仁济医院内科各专科门诊就诊。”

仁济医院的通知引起市民热议。昨天上午10点，记者在浦建路上的仁济医院东院看到，门诊大楼进口处，门诊大厅通知栏以及三楼普内科门诊外纷纷贴上了普内科门诊即将关闭通知。

仁济医院副院长王育透露，仁济医院目前为四个院区,东院、西院、北院和南院，其中南院为市政府新建的4家郊区三甲综合性医院之一，为独立法人单位，考虑到郊区医疗资源相对薄弱，本次关闭仅涉及仁济东院和西院，南院暂时保留普内科门诊。北院为生殖专科医院，并不涉及。

仁济医院统计显示，普内科门诊当前主要病种为:高血压、上呼吸道感染、糖尿病、支气管炎、高脂血症、胃炎、冠心病、肺部感染等常见疾病。目前仁济医院一年门诊量430万人次，普内科一年门诊量在10万人次。王育指出，10%的普内科患者应该下沉至基层医院，其余90%的患者可分流到专科。

推出分流过渡方案

普内科门诊关闭后, 仁济医院制订了相应的患者分流过渡方案：仁济医院开设普通门诊的内科科室有消化科、心内科、呼吸科、风湿病科、肾脏科、神经内科、内分泌科、血液科、感染科等科室，其中消化科、心内科、呼吸科、风湿病科、肾脏科、神经内科均开设周一到周五全天的普通或专病门诊，患者可依据个人病情酌情至医院内科各专科门诊或附近社区卫生服务中心、二级医院就诊。如果是单纯的慢性病配药，可以至简易门诊，简易门诊周一到周五全天都有。

普内科门诊关停后，现有的12名医生将一部分充实至南院的医生力量，一部分则充实到如过敏科等长期人手不足的科室，另一部分则进入心内科、消化内科、呼吸内科等符合其专长的科室，得到专科医生职业生涯的提升。

大医院将主看疑难杂症

在国外，一般疾病患者先在全科医生处问诊，只有疑难病症才会转诊至专科医院（也就是国内的二三级医院。

消息一出，不少人议论纷纷：有人提出，分级诊疗，社区医院和二级医院准备好了吗？业内人士透露，未来应根据市民需求进一步丰富社区基本药物目录，做好延伸处方、长处方举措，让百姓放心在家门口看病。

据悉，在国家深化医药卫生体制改革、推进分级诊疗制度建设的大潮中，近年来，全国各地三级医院相继传出取消普内科、关闭或减少普通门诊的消息。仁济医院也并非上海首家取消普内科门诊的科室。

2015年9月，国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出落实“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”分级诊疗模式的具体要求。

上海市卫计委方面就曾指出，大医院的发展趋势今后将会以看疑难杂症为主，而社区医疗服务机构则将承担一些常见病、多发病的诊治，并依据病情变化，由社区医生及时向大医院转诊，家庭医生也将作为居民健康的守门人。

签订分级诊疗合作协议 相关病人可去周边医疗机构

■与仁济医院签约合作的二级医院

分流诊断明确，病情稳定的慢性病患者至社区卫生服务中心和和二级医院就诊。仁济医院目前已经与浦东新区及区外多家二级医院及社区卫生服务中心签订了分级诊疗合作协议。在与二级级医院合作方面，和仁济医院签约合作的有杨思医院、安达医院、长航医院、新起点康复医院。

杨思医院接收部分在经过治疗且病情稳定,需住院观察的心内科、急诊内科患者；安达医院与仁济医院在日间化疗方面签订了合作协议,长航医院则是接受仁济医院肾移植术后病人的后续治疗。对于在仁济医院住院治疗神经系统和骨科系统的病人,新起点康复医院可以提供连续的医疗康复护理。

仁济医院派遣专科医师和护理人员至上述医院定期查房并审核相关医嘱，确保医疗质量和医疗安全。



■与仁济医院签约合作的社区卫生服务中心

北蔡、潍坊、塘桥、花木、东明、陆家嘴、南码头、周家渡社区卫生服务中心。其中北蔡医院与仁济医院开展了脑血管病和认知障碍患者的相互转诊以及卒中高危人群的筛査合作。内分泌科也与多家社区卫生服务中心开展糖尿病等慢性病的转诊合作。

仁济医院与区域基层医疗机构之间建立新型合作机制，进一步深化社区卫生服务综合改革与推进公立医院改革、加加强卫生人才队伍建设、加强卫生信息化建设、做好公共卫生工作紧密结合,提升各方医疗水平、运行效率,提升医务人员的专业技术水平和科研能力。

仁济医院也将定期为社区医务人员提供业务培训,具体包括医疗、护理、公共卫生等多方面,形式包括培训讲座、门诊带教、进修学习、教学查房等。