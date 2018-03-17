抢有效救治“黄金时间”　降低致残率和死亡率-11区30家医院成立创伤急救医联体

晨报记者潘文报道 昨日，由海军军医大学长征医院牵头的市中心创伤急救医联体正式成立，医联体覆盖并联动黄浦、静安、虹口、普陀、徐汇、长宁、浦东、宝山、闵行、嘉定、奉贤11个区30家医院的医疗资源和上海市卫计委、上海市公安局、消防局等7家相关单位。

创伤是目前世界范围的一个重大卫生问题，抢夺“黄金时间”是提高创伤救治效果的关键。随着城市现代化建设进程的加快，各类创伤事件的发生率也不断增加，道路交通事故和高处坠落是创伤发生的最主要原因，往往会导致严重创伤。据统计，中国每年因创伤死亡人数超过40万，是继恶性肿瘤和心、脑、呼吸道疾病后的第五大死亡原因，是青壮年死亡的首要原因。

此次成立医联体的工作重点就是创伤、群伤的快速有效救治，将通过建立急救服务中心热线、无偿会诊等手段，在技术培训、人才培养、会诊转诊等多方面进行协作，逐步形成危重、疑难和特殊病人快速救治的“区域性医院——三级医院和创伤急救中心”二级垂直体系，从而实现医联体内上下联动、及时转运和快速救治，为严重创伤病人的救治赢得“黄金时间”，以降低致残率和死亡率。

长征医院院长张殿勇介绍说，长征医院将派出专家24小时随时响应网络单位救治会诊要求，接收治疗网络单位危重、疑难和特殊病人。会上，长征医院还与黄浦区公安分局签署了《就诊绿色通道协议书》，与黄浦区中心医院、闸北中心医院、利群医院、公立医院、解放军85医院、455医院等医联体内医院代表签署了《创伤急救医联体协议书》。