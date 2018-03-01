9855辆，3月沪牌个人额度出炉-代拍中标率过低，黄牛报价也降低

晨报记者 张立

昨天上午，3月份上海市个人非营业性客车额度拍卖公告发布，本月车牌拍卖将在下周六（3月24日）举行，个人额度为9855辆，记者从上海国拍处获悉，虽然本月拍牌公告在周五发布，但是从下月开始，将继续按照惯例，在每个月的第二或第三个周六发布公告。

此外，记者了解到，随着代拍的黄牛人数不断增加，近期，黄牛纷纷降低代拍价格，更有黄牛表示5000元就可以接单。对此，有业内人士分析，代拍价格的降低不仅仅是因为现在从事代拍的黄牛越来越多，更多的是代拍的中标率几乎都不高。”



本月拍牌下周六举行

昨天上午，3月上海市个人非营业性客车额度拍卖公告发布，本月车牌拍卖将在2018年3月24日开始，首次出价阶段10：30-11：00，修改出价时段11:00-11:30，个人额度9855辆，比上月减少1243辆，记者查询历史拍牌记录发现，本月个人额度的投放量成为了2017年至今额度最低的一个月。此外，今年全年警示价为86300元。

值得注意的是，按照惯例，每月车牌拍卖公告都会在当月的第二或第三个周六发布，而3月的拍卖公告竟出现在周五，对此，有市民疑惑，是否未来拍牌公告都将在周五公布？记者从上海国拍处了解到，本月周五发布公告纯属个例，之后还将继续保持原先在每月第二或第三个周六发布公告，一切还将以市民方便为主。

中标率低黄牛主动降价

记者近日在国拍行门口了解到，市场上黄牛代拍的价格出现了明显的降低。一位黄牛开价只要一万元，且6次拍不中还有赔付机制。随后，记者咨询另几位黄牛发现，大多数福州路附近黄牛的价格都在一万到一万五之间，不同的价格还将享有不同的赔付机制，“你选一万的价格的，那就是6次不中我给你1000，如果你选一万三的，那三次不中我就给你1000，后面三次再不中我再给你1000。”

离开福州路后，记者再次向几位相熟的黄牛打听得知，目前，代拍市场的价格在不断下降，“我们这里八千到一万多的都有，不同的价格也就是客户享受到的赔付机制不一样。”随后，另一位从事代拍的黄牛向记者说道，撇去赔付机制不谈，“我这里还有人5000元就可以接单。”

据几位黄牛透露，近几个月，黄牛都开始纷纷降价，“现在代拍的人越来越多，而且车牌也不好拍，中标率都没有以前高了。”从事多年代拍的老张这样和记者说道，老张回忆前几年代拍时，向客户推销都可以拍着胸脯说自己有八成的中标率，但是随着拍牌模式的不断改变，系统的不停升级，曾经被视为拍牌“香饽饽”的外挂软件都失去了效果，老张表示，“现在三成的中标率都算是高的了。”

黄牛拍牌也没技术含量

3月15日，记者前往上海国拍，同一些刚都买好标书的市民交流发现，越来越多的市民更去趋向于自己拍牌，“我拍牌已经快两年了，心态比较好，已经过了那段急于想拍到车牌的阶段，中不中都要看天意了。”市民朱小姐笑着告诉记者，上个月自己的姐姐就拍到了车牌，“那是她第四次拍就拍到了，也没有找黄牛。”

有业内人士表示，“现在很多软件都不能用，2013年是外挂软件最管用的时候，中标率很高，后来，拍牌系统不断升级，外挂软件开始逐渐失去作用，现在，大部分黄牛只能依靠人海战术去拍牌。”此前，记者曾调查发现，每逢拍牌当天，黄牛便会召集一群未入社会的学生帮着一起拍牌，而能拍到也纯粹靠运气。