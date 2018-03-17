蟑螂爬上餐桌，顾客提出免单-火锅店经理霸气回应：这天气，有两只蟑螂很正常

晨报记者 李东华

前天是“3.15”消费者权益日，就在这一天，南京东路新世界休闲港湾的“三人行骨头王火锅”店却上演了一出捕蟑螂的插曲。让人惊诧的是，当顾客就蟑螂爬上餐桌向店方讨要说法时，店经理来了霸气的回复——“这天气，有两只蟑螂很正常。”令当事的陈先生一行4人非常生气却无可奈何。

据悉，南京东路市场监督管理部门已介入此事调查。

蟑螂爬上火锅边沿

当晚，陈先生与同事一行4人来到“三人行骨头王火锅”就餐，吃着吃着，一只蟑螂突然窜上桌面，一路横行，穿过几盘还没下锅的配菜后，差点直冲进火锅中。

“蟑螂小小，但动作很快，几个女同事吓得都跳起来，我用手机拍了两张照片下来。”陈先生说道。

由于动静过大，服务员也主动过来，马上开始了“抓捕”行动。

“服务员的处理方式是，先用一根筷子，去戳那个蟑螂，戳了几次都没戳到。”陈先生说，“我们不停的帮她指，回想起来当时挺忙活的。”

后来，这只蟑螂爬上火锅边沿，转了几圈乱爬，爬到火锅下面的铁盆里。最后服务员把火锅拿掉，用湿毛巾才摁死了蟑螂。

双方争执无法妥协

服务员消灭蟑螂后，陈先生找来了门店经理理论，提出了免单要求。但是，这个要求遭到了拒绝！

店经理的回复说：“只能打八折，这两天天气潮湿，有两只蟑螂很正常！”

双方互不让步，只能选择报警。“对方当着警察的面并没有否认有蟑螂，但警察的调解也没成功。”陈先生说。

“经理还说，叫我们去投诉吧，但钱要留下，最后我们全额买了单。”

当天晚上陈先生就向市民热线进行了投诉。昨天中午，记者来到南京东路479号的新世界休闲港湾，处理陈先生蟑螂事件的店方人员正好当班，不过他否认了自己是经理，只是个主管。

该主管承认有蟑螂事件，但他强调，当时蟑螂并没有乱爬，只是在火锅的边沿跑了两圈，不影响食物卫生，而且他还强调，当时已经同意打个折扣！

据悉，南京东路市场监督管理部门已介入此事调查。