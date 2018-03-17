李嘉诚退休 李泽钜接棒长和系-长和系股价全线飘红，告别李嘉诚时代

晨报记者 林劲榆

香港首富李嘉诚宣布退休，长和系完成交接，股价全线飘红。

昨天，即将90岁（1928年7月29日出生）的长江和记实业有限公司主席李嘉诚正式宣布退休，已在长实工作30年的长子李泽钜接棒。

市场有预期 投资者不担心

昨天，长和系旗下四大公司——长和（HK:00001）、长实集团（HK:01113）、长江基建（HK:01038）和电能实业（HK:00006）同时发布业绩。

四家公司抱团出境，相当罕见，引发各界揣测，李嘉诚要宣布退休了。

根据香港媒体的消息，昨天早晨6点，很多记者就来到李嘉诚的大宅门外等候，约7时25分时，李嘉诚在屋内做运动，期间向记者挥了一下手。其后大约7时45分，李嘉诚大宅的保安主动走出屋外，询问有谁希望向李提问，并将接通了李嘉诚的电话递给记者。对于有消息指他将会退休，李嘉诚透过电话回应传媒，表示感谢传媒到其大宅等候，但暂时不会回应，下午4点业绩发布会将会回应。

在此期间，长和系四家上市公司全部飘红收盘，其中电能实业涨幅超过3%。

业内分析人士表示，市场已对这个结果有所准备，因此投资者对李嘉诚退休的担心非常有限。

近年来，李嘉诚频繁被问及退休时间。2015年2月，李嘉诚第一次提到退休后的计划，他表示以后将“退而不休”，计划继续担任长和系的政策顾问，公司有重要的事，他可以一个月来开一次会，“如果没什么特别的事，那就两个月开一次。”2016年3月的全年业绩会上，李嘉诚再次被问到对退休的考虑，他坦然地表示，“这个年纪，如果说没考虑过，那是骗你的。”

交接完成 两儿子分工明确

长江和记实业有限公司公告称，李嘉诚将于2018年5月10日，公司股东周年大会结束后，退任公司主席、执行董事及薪酬委员会成员之职务。但李嘉诚将继续担任李嘉诚基金会主席，并担任长江集团高级顾问。

李嘉诚1928年出生于广东潮州，上世纪40年前往香港，之后白手起家一路打拼成为香港首富。他最开始做的是塑胶生意，其后业务逐步拓展至房地产、港口、通讯、酒店、零售、基建、能源等多个领域。

《福布斯》杂志1月18日公布的香港富豪排行榜数据，李嘉诚以360亿美元（约合人民币2200亿元）总净资产，连续20年蝉联香港首富之位，受惠于2017年港股及香港楼市向好，净资产较上年的303亿美元增18.81%。

李嘉诚六年前就已经完成了对于两个儿子的财产分配，已跟随他在长和系工作逾30年的长子李泽钜担任主席，接掌长和系上市王国，旗下上市公司包括长和、长实地产、长江基建以及电能实业及系内的产业信托等，市值逾万亿港元。

一直独立创业的电信盈科主席李泽楷则将获得父亲现金支持，收购其他产业以发展自己的业务。这笔资本显然也将相当庞大，李嘉诚当时表示现金支持的金额，“比你们知道的生意资产会数以倍计！”而在当时电信盈科加上旗下商业信托，市值也近千亿港币。