孙洁：携程全球化发展为员工提供更广阔职业平台

文/左启超

3月16日，2018年度携程大学开学典礼在携程上海总部举行，携程旅行网CEO孙洁出席了开学典礼。孙洁表示，携程未来5到10年将朝着全国化和全球化两个方向发展，全球化的发展战略为优秀员工提供了更广阔的职业平台，她鼓励年轻的管理团队有机会到海外发展。

携程大学创立于2007年，至今已经举办了十四期。参加此次携程大学开学典礼的各部门学员近百名，也是携程大学创办以来参加人数最多的一次，而最小的学员是出生于1992年的员工。

携程有着注重培养选拨优秀员工，提供管理岗位晋升通道的优良传统。携程大学正是培养公司业务骨干和管理者的摇篮，携程现任的很多中高层管理者都曾参加过携程大学的课程。

孙洁在开学典礼上表示，在线旅游行业是一个快速发展的朝阳产业，她希望员工始终保持成长的紧迫感，通过不断学习扩充自己的知识，保持对行业前沿的敏感度和前瞻性。刚刚公布的2017年年报显示，携程在国内OTA行业处于领先地位，正是因为携程坚持通过技术提高效率，通过服务把产品做得更好。

“无论是在达沃斯、还是在ITB柏林，整个旅游行业都在关注Ctrip未来的发展道路，未来5到10年，携程将朝着全国化和全球化两个方向发展，”孙洁说。“我们已经拥有了像Skyscanner这样在国际上非常有竞争力的品牌，公司全球化的发展战略为大家提供了更广阔的职业平台，我希望年轻的管理团队有机会可以走出去，和携程全球化一起发展”。

孙洁强调，携程不仅仅要把中国客户服务好，还要充分理解和满足海外客户的需求，把最好的服务带给他们。国际化进程不仅仅意味着要学好语言，更重要的是要有国际化的视野和思维方式。国际化进程从管理、技术、服务、文化、财务各个方面，都对携程人提出了更高的要求。

孙洁最后带领参加开学典礼的学员再次回顾了携程的核心价值观。孙洁说，全公司都要考虑以客户的利益为中心，每个业务单元都要为自己的客户发声。她希望来自不同部门的携程大学学员们可以成为公司跨部门合作的典范。