深市第一高价股 上市周岁遭减持

晨报记者 曹西京

16日寒锐钴业股价收跌5.01%，报314.89元/股，仍是沪深两市仅次于茅台的第二高价股，也是深市第一高价股。其股价之所以大跌，是因为3月15日披露，公司第三、四、五大股东拟集体减持7%股份，合计减持不超过840万股。以寒锐钴业3月15日的收盘价331.5元/股来计算，上述减持涉及金额达27.85亿元。这三家股东寒锐钴业约三成股份，3月12日刚解禁，就宣布按上限减持，手中还持有大半股份。上市一年公司股价上涨近27倍，股价高处不胜寒，也带来次新股的减持担忧。

业绩持续报喜

年报显示，寒锐钴业2017年实现营业收入14.65亿元，同比增长97.16%；归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，同比增长575.04%。基本每股收益3.91元，拟以1.2亿股为基数向全体股东每10股转增6股并派现10元。

公司预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.46亿-2.61亿元，比上年同期增长395.05%-424.65%。也就是说，今年三个月就完成了去年半年的利润。因为春节后，由于新能源热度上升，钴价再度上涨，多地金属钴价格直奔60万元/吨关口，刷新了2011年9月至今的新高。

股价飙升24倍

不过，尽管钴价仍被看好，寒锐钴业上市前入股的三位股东准备及时出手部分股权。江苏拓邦投资有限公司、江苏汉唐国际贸易集团有限公司、金光计划以大宗交易、集中竞价或协议转让的交易方式，自公告披露后三个交易日后的六个月内，减持公司分别不超过360万股、360万股、120万股，分别占公司总股本的3%、3%、1%。这三家分别持有有寒锐钴业1536万股、1200万股、873万股，分别占公司总股本的12.8%、10%、7.275%。应该说，是按规定进行了上限减持，但减持后至少可落袋约3.6亿元。

2017年3月6日，寒锐钴业登陆创业板，当时发行价为12.45元。这意味着，该股314.89元的收盘价较一年前的发行价飙升24倍。一年20多倍的涨幅，在次新股与资源类公司中均一骑绝尘，即使大跌后，其仍为深市第一高价股，高出第三高价股尚品宅配100多元。