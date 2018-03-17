晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市冲高回落，蓝筹股白马股表现疲软，保险板块表现较为强势，创指则一路震荡走低，科技股集体深度回调，独角兽概念暴涨，领涨两市。午后，股指一路杀跌，沪市尾市失守年线支撑，“中小创”表现更逊于主板，创业板指跌逾1%。



燃料电池板块活跃

近期，燃料电池板块迎多重催化剂，成为当前燃料电池股不俗表现的主要推动力。日前工信部官网公示申报第306批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，由东风汽车集团生产的两款燃料电池冷藏车首度出现在公示名单中，这意味着燃料电池应用范围将进一步扩大。燃料电池汽车具有零排放、加氢快、续驶里程长等优点，被誉为终极环保汽车。

此外，工信部部长苗圩指出，氢燃料电池汽车会与纯电动汽车长期并存互补。工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关，开展示范运行，并优化发展环境。其中，在开展示范运行方面，选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口，通过一定规模的应用，打通燃料电池汽车产业链与氢能供应链。

全年增速创新高

据统计，2017年全球半导体产业销售额达4197亿美元，比上年的3389亿美元大幅增长23.8%。专家表示：“2017年是2011年以来增长最快的一年。当年存储器价格大幅上升。剔除存储器的影响后，2017年全球集成电路增长仅9.64%。”

在政策、资本、市场三方合力之下，中国集成电路产业的发展速度全球领先。2017年中国集成电路产业全年销售达5411.3亿元，比上年的4335.5亿元增长24.8%。

专业人士认为：集成电路产业的发展成就了今天的人工智能时代。人工智能的未来离不开半导体行业发展，中国人工智能产业发展依赖于中国集成电路产业发展的深度和广度。

需充沛量能支持

最近大盘调整压力逐步加大，市场需要时间去消化获利盘和前期套牢盘，短期市场进入整理期。由于重要时间节点进入尾声，话题性题材股炒作开始降温。不过本轮反弹的核心品种工业互联网、独角兽概念股似乎方兴未艾，在其它板块进入休整阶段时，它们还能保持强势，真是难能可贵。这从另一侧面可以看出，我们应该回避政策利空股，逢低则可关注芯片、人工智能、高端制造板块仍然是一个不错的选择。

技术上，目前A股调整幅度有限，属于整理状态，沪市在20日均线处能否获得支撑下周将见分晓，创业板在1800点之上的重要性笔者已强调过多次，总之，后市股指若要重新走强，需要更为充沛的量能与之配合。