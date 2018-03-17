操盘工作室-大快人心

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，沪深交易所发布上市公司重大违法强制退市实施办法(征求意见稿)(简称《办法》)，依法从严加大上市公司重大违法强制退市力度。在制度安排上，沪深交易所将切实担起退市决策主体责任，将欺诈发行、重组上市重大违法以及信息披露重大违法等情形纳入退市范围。

“今年两会期间，千呼万唤的退市制度完善工作驶入了快车道。此次制定《实施办法》将按照从严原则，明确具体标准，落实配套程序机制，做到对重大违法行为全方位覆盖，不姑息、不迁就，这是好事。”高智说。此前重大违法退市的具体标准以及实施程序都不明确，所以虽然不断有违规违法案例出现，但真正实行退市的企业并不多。

“给我印象最深的是上市公司披露的年报存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及 《股票上市规则》规定的终止上市标准，其股票本应被终止上市。中国的投资者大概都被上市公司误导性陈述伤害过，未来那些原本依靠财务魔术规避退市的行为，将无处遁形。举个例子：某公司亏损两年后盈利一年，随后再亏损两年，一旦被认定盈利的那年账是做出来的，则追溯认定为应该退市，这一条太重要，也太给力了。”郁教授道。

今年好运营业部工作室就吃过这方面的亏：2月时，盐湖股份发布2017年业绩预告，称2017年公司将大幅亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为-35.40亿元至-45.25亿元。消息一经披露，舆论哗然，股价也自然而然奔向跌停。这家公司如果不是故意业绩造假，就是前三季报披露的情况有诈，或者说有可能存在虚假之处，不可能前面一直潜亏，到了全年结束后才暴露出来，未来这一情况有可能会被追究！

“今后重大违法公司一旦被暂停上市，将不再考虑公司的整改、补偿等情况，6个月期满后就直接予以终止上市，不得恢复上市，这真是大快人心。”高智说。未来监管部门将重点关注每年上市公司违反信息披露的法律法规情况，在定期报告中弄虚作假，规避财务类退市指标的情形，将无处遁形。

下周一行情预测：收阳

仓位：70%