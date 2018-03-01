欧冠1/4决赛对阵出炉-皇马尤文再度对决 “红军”曼城同室操戈

晨报记者 唐舸 见习记者 吴文俊

北京时间昨天19时，2017-2018赛季欧洲足球冠军联赛四分之一决赛抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部进行，上赛季决赛球队尤文图斯与皇家马德里再度对决，利物浦和曼城则将上演英超球队“内战”，巴塞罗那抽到罗马，拜仁对阵塞维利亚。

本届八强来自四大联赛，这在冠军联赛历史上还是首次出现，西甲独占三席(巴塞罗那、皇马、塞维利亚)，意甲（尤文图斯、罗马）和英超（曼城、利物浦）各占两席，德甲是拜仁慕尼黑。欧冠四分之一决赛抽签采取随机方式，不设种子队，同联赛球队也不回避。

欧足联副秘书长马尔凯蒂主持抽签，担任决赛大使的乌克兰国家队主教练舍甫琴科首先抽出连续11个赛季闯入八强的巴塞罗那，随后将意甲球队罗马抽到了巴萨的对手位置上。

上赛季欧冠决赛中，皇家马德里以4:1大胜尤文图斯，成为欧冠改制后首支卫冕的球队，并且将欧冠冠军数提升到了12个，本赛季两队将对阵的舞台提前到了四分之一决赛。欧足联数据显示，两队历史上共有19次交锋，尤文赢下其中8场，皇马以9场胜利稍占上风，包括1998年与2017年的两场决赛。

来自英超的利物浦和曼城，两队此前从未在欧战赛事中有过交锋，但在联赛赛场，利物浦占据较大优势，他们也是本赛季英超唯一一支击败过曼城的球队。

欧冠四分之一决赛两回合分别于北京时间4月4、5日和4月11、12日凌晨举行，半决赛抽签将于4月13日举行，决赛将于5月26日在基辅奥林匹克国家体育场举行。



尤文图斯VS皇家马德里

利物浦VS曼城

巴塞罗那VS罗马

拜仁慕尼黑VS塞维利亚