IBF丝路冠军联赛总决赛举行-职业拳击还可以这么玩

记者 甘慧

晨报讯 当邹市明、杨连慧、马一鸣、裘晓君不约而同地输掉了关键之战后，曾经蓬勃发展的中国职业拳击似乎陷入了迷局之中。在缺少重量级拳手的情况下，如何推动中国职业拳击的发展，成了一个新的课题。

最近举行的IBF丝路冠军联赛总决赛在形式上进行了一些全新探索。其中的永利皇宫名仕赛，在酒店会议厅中央，搭建一个拳台，周边摆上圆桌。拳台上的拳手进行着激烈的比赛，台下的观众一边看着比赛，一边享受美酒美食。所有观众，男士被要求打领结、身着燕尾服，女士被要求身着晚礼服出席，在这里，拳击不再只是一场比赛，成了时尚社交的平台。据悉，这种形式在欧洲特别是英国比较多，他们以拳击为媒，提供了跨行业跨领域的社交平台，大家可以进行广泛的交流，气氛比较轻松。

IBF在形式上进行探索，这种做法还是值得肯定的，形式上的改变与创新或许能够带动一定的市场需求，当然，作为拳击比赛的核心，拳手的水平还是最为关键的。此次由瑞怡国际出品，IBF 和人民网人民体育联合主办的IBF丝路冠军联赛总决赛共决出8条丝路冠军洲际金腰带，1条IBF亚洲女子头衔金腰带和3条IBF中国区头衔，是对IBF中国区2017赛季的一次总检阅，也是对目前国内的二线和后备力量的一次检阅。