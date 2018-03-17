铭刻新时代的奋斗影像

3月15日凌晨，纪录电影《厉害了，我的国》票房突破3亿元。影片自3月2日上映以来，不断刷新纪录电影在国内电影市场的多项纪录：上映当天，刷新中国纪录电影上映首日票房纪录，影片上座率高达38.8%；3月10日凌晨，该片全国票房已突破2亿元，刷新了中国纪录电影的票房纪录……此后，影片在各大院线保持了稳定的排片量和票房收入，影院上座率不断走高，释放出优秀影片在市场和观众中的“长尾效应”。

对于影片掀起的观影热潮，万达影视集团有限公司总裁曾茂军说：“一开始我们觉得肯定有观众看，但是没有想到会有这么多观众。电影上映第一天，我们紧急增加了很多排片，仅在万达院线观影的观众就接近20万人次。”

不少观众感慨，之所以对这样一部影片抱有热忱，源自其全面反映了党的十八大以来，我国方方面面的历史成就，彰显出了大国实力：西部开发，东北振兴，中部崛起，东部率先；生产总值增速世界第一；173项扶贫政策……一连串的数字和成就呈现在大家眼前，使观众由衷感叹：“厉害了，我的国！”

全国两会期间，《厉害了，我的国》也成了代表委员们时常谈及的话题。格力电器股份有限公司董事长董明珠代表说：“我们感觉片子拍得特别棒，内容非常丰富，对制造业发展的感受是非常深的。我们过去的销量也不错，但在国际上的地位是谈不上的，原因在于，一方面，中国生产的大部分产品是靠贴牌销售；另一方面，中国品牌在国际上卖不出好价格。但党的十八大以后，中国在技术发展上取得了突破，中国产品走出去有了大国风范，中国企业走出去有了大国自信。”

中国移动四川公司党委书记赵大春代表说：“作为通信行业工作者，我们觉得非常自豪、非常振奋。‘中国网’是党的十八大以来中国成就的一个缩影。通过这个电影，我们看到了身边的同行，也看到了奋斗的自己，更看到了祖国的未来。只要我们一起撸起袖子加油干，就一定能推动中国梦的实现。”

演员成龙委员说：“在国际上，中国人任何时候都不如今天这样自信和骄傲。这份自信和骄傲不是没有原因的，祖国发展了、中国的国际地位提高了，这给了每个在海外的中国人挺直腰杆的底气。看了《厉害了，我的国》，我们对祖国的今天更加了解，也变得更有底气。”

在青年人聚集比较多的微博、QQ空间和近年流行的B站，为《厉害了，我的国》点赞的网民用年轻时尚的语言表达心声。有网民说，这是史上最“贵”的电影，因为影片中观众目光所及之处，都是中国路、中国车、中国桥、中国港、中国网，还有人类历史上最大的射电望远镜FAST、全球最大的海上钻井平台“蓝鲸2号”等。还有网民说，这也是史上“演职人员”最多的电影，因为这部电影的主角是中国当代的众多工匠和13亿多人民，正是这一个个奋斗的身影酝酿出了影片充沛的情感。

国家的发展，深切关系到每一个中国人的福祉。在《厉害了，我的国》里，有人为大国重器而激动，也有人为生活中点滴的获得而感动。一位在杭州打工的年轻人看完电影后，这样总结几年来自己生活的变化：“几年前，从杭州回老家，每天虽然有几趟动车，但票却难买，时间还长；现在，每隔10分钟，就有一趟往返于老家与杭州的高铁，‘复兴号’中国标准动车组更是把中国铁路带进了每小时350公里的世界最快铁路行列，出门坐高铁已经成了习惯。5年前，大家还在用现金和银行卡购物，定期要记得去自动取款机取钱，没有现金寸步难行；现在，年轻人口袋里常常不带现金，买什么都用手机支付。5年前，骑着自己的自行车出门，还得带把好锁，随时担心着自行车丢了；现在，共享单车已经成了人们出行的重要工具，彻底解决了‘最后一公里’问题。”

网络影评人刘祺说：“作为一个中国人，有时候可能我们并不像自己以为的那样了解自己的国家。我们的社会已经发展到什么程度了？我们的国际地位跟从前比有什么不一样？过去我们不了解，我想一方面是因为我们每个人都沉溺于自己的生活，另一方面也是因为我们很少从宏观的层面去关注和了解这些问题。”刘祺说，“我们身边的每个人都感叹日子越过越好了，生活越来越便捷了，但总需要有那么一个声音来提醒你，否则你就忽视了这种变化，也忽视了带来这些变化的奋斗者。《厉害了，我的国》正是这个重要的声音，它不仅让我们更加了解祖国，也让我们更加学会感恩，感恩每一位奋斗者，感恩这个新时代。”

在全国各地的影院，不少观影后的70后、80后激动难抑，很多人表示，还要带着自己的孩子来“二刷”。他们表示，他们的孩子正成长在这个伟大的新时代，希望通过观看《厉害了，我的国》，让孩子们更加了解自己生长的土地，更加珍惜自己成长的时代。

作者：刘阳 来源：人民日报